Харьков 26.80 - 26.84
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:13
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:25
Антимартингейл вам в помощь.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:42
Мне???
Те же яйца, только в профиль. Ибо срабатывает только на устойчивом тренде. И то, до поры... ))
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:01
15-45:
Харьков 26.80 - 26.84 (утром 26.63 - 26.68).
Диапазон цен наличного доллара: 26.75..26.80 - 26.84..26.85 (ПОВ, опт), в основном спред 7-10 коп.
В среднем курс покупки доллара поднялся на 13 коп., курс продажи на 15-17 коп.
Сумы 26.65 - 26.80 (26.55 - 26.65)
Полтава 26.70 - 26.85 (26.62 - 26.68)
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:12
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.05.2020.............21.05.2020
дата розрахунку..............19.05.2020.............20.05.2020
Євро.................................29,0217...................29,1403
Долар США......................26,5159...................26,5854
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, сузили на копейку спред снизу, выйдя на привычные 2 копейки. После 11 на копейку приподнялись и остановились.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда на затухающем рынке появились заявки от покупателей, напуганных утренним ростом. Это привело к новому, чуть более интенсивному этапу роста. За 1.5 часа выросли на 6.5 копеек. При этом продавцы, придерживавшие с утра валюту, на росте все же стали продавать. Активные торги продолжались примерно до 15 часов.
Официальный курс встретили котировками 26.6400 - 26.6600. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Очень похоже на то, что сейчас начал реализовываться отложенный спрос на валюту, который всегда возникает в периоды укрепления гривны. Я не знаю, что будет завтра, но сегодняшняя картина выглядит вполне естественной.
Поводов для интервенций со стороны регулятора я сегодня не увидел.
Этот день в истории:
2019 - 26.2029 (-16) +38
2018 - 26.1480 (-4) +44
2017 - 26.3697 (-3)
2016 - 25.2015 (-5)
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