Харьков 26.80 - 26.84
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:13
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:25
Антимартингейл вам в помощь.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:42
Мне???
Те же яйца, только в профиль. Ибо срабатывает только на устойчивом тренде. И то, до поры... ))
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:01
15-45:
Харьков 26.80 - 26.84 (утром 26.63 - 26.68).
Диапазон цен наличного доллара: 26.75..26.80 - 26.84..26.85 (ПОВ, опт), в основном спред 7-10 коп.
В среднем курс покупки доллара поднялся на 13 коп., курс продажи на 15-17 коп.
Сумы 26.65 - 26.80 (26.55 - 26.65)
Полтава 26.70 - 26.85 (26.62 - 26.68)
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:12
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.05.2020.............21.05.2020
дата розрахунку..............19.05.2020.............20.05.2020
Євро.................................29,0217...................29,1403
Долар США......................26,5159...................26,5854
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, сузили на копейку спред снизу, выйдя на привычные 2 копейки. После 11 на копейку приподнялись и остановились.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда на затухающем рынке появились заявки от покупателей, напуганных утренним ростом. Это привело к новому, чуть более интенсивному этапу роста. За 1.5 часа выросли на 6.5 копеек. При этом продавцы, придерживавшие с утра валюту, на росте все же стали продавать. Активные торги продолжались примерно до 15 часов.
Официальный курс встретили котировками 26.6400 - 26.6600. За день выросли на 10 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Очень похоже на то, что сейчас начал реализовываться отложенный спрос на валюту, который всегда возникает в периоды укрепления гривны. Я не знаю, что будет завтра, но сегодняшняя картина выглядит вполне естественной.
Поводов для интервенций со стороны регулятора я сегодня не увидел.
Этот день в истории:
2019 - 26.2029 (-16) +38
2018 - 26.1480 (-4) +44
2017 - 26.3697 (-3)
2016 - 25.2015 (-5)
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:23
я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:25
А я ще раніше казав - на думку зеленської у нас в країні одні багаті проживають.
В нас же середня з/п аж 400 баксів. Багачі настільки що вже потрібно закликати населення до відповідального споживання. А то тринькають гроші на всілякі витребеньки а потім плачуть що бідні.
Так що на думку подружжя зеленських бідність дійсно закінчилася. В країні одні заможні яких ще потрібно й навчити відповідального споживання.
Це при баризі була бідність. А тепер вже ні.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:31
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:49
ЗАПОРОЖЬЕ
26.75-26.85
Плюс минус пара копеек на суммы.
В ТАС сегодня в 14.00 взял по 26.67 ,ни очереди,почти вся сумма была в наличии с одном отделении....фонд.
Жаль,вчера надо было брать....
P.S Ксеро паспорта и ИНН делали для финмон.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:11
Alex2006Не лукавьте!Не 5 копеек рост.Когда я написал,что жду роста,можно было спокойно взять по 26.57...а сейчас уже 26.85...пять копеек говорите?Я абсолютно не заинтересован,ни в росте долл. ни в его падении.Я лишь констатирую факт.А у Вас однобокая позиция.До каких границ будет рост,я не знаю.Это зависит от многих факторов и вряд ли кто знает.Мое дело прислушиваться к своей интуиции или к душе...А она может подсказать лишь рост или падение.Разум может спрогнозировать значения...но он у людей часто ошибается.
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