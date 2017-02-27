Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34

proftpd66 написав: я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта



когда теперь продавать?



налик 26.8



вгору? я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азартакогда теперь продавать?налик 26.8вгору?

Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.Итого у вас было 2 варианта действий:1. Купить бакс с целью перепродажи2. Уйти/пополнить этой гривной на депоПри втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?