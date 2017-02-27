proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору?
Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее. Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо. Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн. Итого у вас было 2 варианта действий: 1. Купить бакс с целью перепродажи 2. Уйти/пополнить этой гривной на депо При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Ас-пирин написав:Alex2006Не лукавьте!Не 5 копеек рост.Когда я написал,что жду роста,можно было спокойно взять по 26.57...а сейчас уже 26.85...пять копеек говорите?Я абсолютно не заинтересован,ни в росте долл. ни в его падении.Я лишь констатирую факт.А у Вас однобокая позиция.До каких границ будет рост,я не знаю.Это зависит от многих факторов и вряд ли кто знает.Мое дело прислушиваться к своей интуиции или к душе...А она может подсказать лишь рост или падение.Разум может спрогнозировать значения...но он у людей часто ошибается.
Ну вы же скажете, когда интуиция подскажет вам падение?) Где вы смотрите те значения? Где "можно было спокойно взять по 26.57"? У менял на ЧР? Так во время загона они вам и 27 нарисуют, это не репрезентативно. Можно спокойно купить бакс дешевле через МБ. Вторая половина дня ничего не показывает, так как объемов уже нет и экспортеры надеються нарисовать рост себе на завтрашний день, чтобы слиться дороже Сегодня, кстати, это получилось благодаря выходу Сити, а вот выйдет ли завтра - вопрос Тем не менее, затарить Сити дорогим баксом - это неплохо и полезно
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.