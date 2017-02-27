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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5468546954705471

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34

  proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта :lol:

когда теперь продавать?

налик 26.8

вгору?

Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.
Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.
Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.
Итого у вас было 2 варианта действий:
1. Купить бакс с целью перепродажи
2. Уйти/пополнить этой гривной на депо
При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:35

ЗАПОРОЖЬЕ
26.75-26.85
Плюс минус пара копеек на суммы.
В ТАС сегодня в 14.00 взял по 26.67 ,ни очереди,почти вся сумма была в наличии с одном отделении....фонд.
Жаль,вчера надо было брать.... :mrgreen:

P.S Ксеро паспорта и ИНН делали для финмон.[/quote]



И все как всегда,падает по 5-10 копеек ,а растем по 30-50.....бывает и больше :mrgreen:

Где вещатели паритета? :mrgreen: 1.099
komant733
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45

  Ас-пирин написав:Alex2006Не лукавьте!Не 5 копеек рост.Когда я написал,что жду роста,можно было спокойно взять по 26.57...а сейчас уже 26.85...пять копеек говорите?Я абсолютно не заинтересован,ни в росте долл. ни в его падении.Я лишь констатирую факт.А у Вас однобокая позиция.До каких границ будет рост,я не знаю.Это зависит от многих факторов и вряд ли кто знает.Мое дело прислушиваться к своей интуиции или к душе...А она может подсказать лишь рост или падение.Разум может спрогнозировать значения...но он у людей часто ошибается. :mrgreen:

Ну вы же скажете, когда интуиция подскажет вам падение?)
Где вы смотрите те значения? Где "можно было спокойно взять по 26.57"? У менял на ЧР? Так во время загона они вам и 27 нарисуют, это не репрезентативно. Можно спокойно купить бакс дешевле через МБ. Вторая половина дня ничего не показывает, так как объемов уже нет и экспортеры надеються нарисовать рост себе на завтрашний день, чтобы слиться дороже :) Сегодня, кстати, это получилось благодаря выходу Сити, а вот выйдет ли завтра - вопрос :) Тем не менее, затарить Сити дорогим баксом - это неплохо и полезно :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45

Як думаєте, завтра здорожчання долара продовжиться?

п.с.(на міняйлі особливої паніки нема, спостерігається майже паритет між заявками на продаж і придбання).
vovamuha007
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  #<1 ... 5468546954705471
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