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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5469547054715472>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34

  proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта :lol:

когда теперь продавать?

налик 26.8

вгору?

Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.
Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.
Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.
Итого у вас было 2 варианта действий:
1. Купить бакс с целью перепродажи
2. Уйти/пополнить этой гривной на депо
При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:35

ЗАПОРОЖЬЕ
26.75-26.85
Плюс минус пара копеек на суммы.
В ТАС сегодня в 14.00 взял по 26.67 ,ни очереди,почти вся сумма была в наличии с одном отделении....фонд.
Жаль,вчера надо было брать.... :mrgreen:

P.S Ксеро паспорта и ИНН делали для финмон.[/quote]



И все как всегда,падает по 5-10 копеек ,а растем по 30-50.....бывает и больше :mrgreen:

Где вещатели паритета? :mrgreen: 1.099
komant733
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45

  Ас-пирин написав:Alex2006Не лукавьте!Не 5 копеек рост.Когда я написал,что жду роста,можно было спокойно взять по 26.57...а сейчас уже 26.85...пять копеек говорите?Я абсолютно не заинтересован,ни в росте долл. ни в его падении.Я лишь констатирую факт.А у Вас однобокая позиция.До каких границ будет рост,я не знаю.Это зависит от многих факторов и вряд ли кто знает.Мое дело прислушиваться к своей интуиции или к душе...А она может подсказать лишь рост или падение.Разум может спрогнозировать значения...но он у людей часто ошибается. :mrgreen:

Ну вы же скажете, когда интуиция подскажет вам падение?)
Где вы смотрите те значения? Где "можно было спокойно взять по 26.57"? У менял на ЧР? Так во время загона они вам и 27 нарисуют, это не репрезентативно. Можно спокойно купить бакс дешевле через МБ. Вторая половина дня ничего не показывает, так как объемов уже нет и экспортеры надеються нарисовать рост себе на завтрашний день, чтобы слиться дороже :) Сегодня, кстати, это получилось благодаря выходу Сити, а вот выйдет ли завтра - вопрос :) Тем не менее, затарить Сити дорогим баксом - это неплохо и полезно :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45

Як думаєте, завтра здорожчання долара продовжиться?

п.с.(на міняйлі особливої паніки нема, спостерігається майже паритет між заявками на продаж і придбання).
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:03

  vovamuha007 написав:Як думаєте, завтра здорожчання долара продовжиться?

п.с.(на міняйлі особливої паніки нема, спостерігається майже паритет між заявками на продаж і придбання).

Паники нет,но к курсу 26,58 на продажу при всех неизвестных, будем падать минимум 3-4дня....если будем...
komant733
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:15

  Alex2006 написав:
  proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта :lol:

когда теперь продавать?

налик 26.8

вгору?

Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.
Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.
Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.
Итого у вас было 2 варианта действий:
1. Купить бакс с целью перепродажи
2. Уйти/пополнить этой гривной на депо
При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?

1грн на цій сумі дасть 8к. грн, а 1грн в сьогоднішніх умовах це питання кількох сесій міжбанку))
twin
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:33

  twin написав:
  Alex2006 написав:
  proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта :lol:

когда теперь продавать?

налик 26.8

вгору?

Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.
Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.
Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.
Итого у вас было 2 варианта действий:
1. Купить бакс с целью перепродажи
2. Уйти/пополнить этой гривной на депо
При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?

1грн на цій сумі дасть 8к. грн, а 1грн в сьогоднішніх умовах це питання кількох сесій міжбанку))

Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста :) Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе... :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:36

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:дохідність в % вимірі так...
+ купу сивого волосся(стресс, поганий сон, предчасне старіння, та багато іншого)

Не факт, хватает людей которые переполнены пофигизмом.


есть такое...это либо совсем недалекие (типа оставшиеся вкладчики Сберкассы СССР), либо люди сидящие на крупных потоках/взятках
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:37

  Alex2006 написав:Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста :) Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе... :)


здорожчання долара на 15 коп. на МБ дає більш значну реакцію на готівці і викликає ще більшу реакцію в душах тримачів гривні :)
вже травень то закінчується, а траншу все нема :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:58

  vovamuha007 написав:
  Alex2006 написав:Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста) Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе... )


здорожчання долара на 15 коп. на МБ дає більш значну реакцію на готівці і викликає ще більшу реакцію в душах тримачів гривні :)
вже травень то закінчується, а траншу все нема :)

Ну вот я тримач гривны, во-первых мне пофиг на курс налички, я покупаю бакс на МБ если надо. Во-вторых, вся реакция, которую у меня это вызывает - это чисто статистический интерес, какое будет значение пика загона, какой объем стрижки главных оленей, и какие басни будут придумывать загонялы для информационной обработки паникеров :)
По последнему загону, главных оленей постригли по 28, это рекорд этого года. В прошлом было 29, это свидетельствует о том, что часть оленей поумнели :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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