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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:01
vovamuha007
Да, медленно, но уверенно вверх.
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75stasstas75
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:07
kolyuchy написав: Амвросий написав:
так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...
Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню
Ага. 7 звезд на борту (ВА) и ни разу не дошло 4 очереди - выплата % за время ВА, было раньше такое. Не правильные убиенные банки какие то наверное
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valya
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