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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5469547054715472

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 336
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:01

vovamuha007
Да, медленно, но уверенно вверх.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:07

  kolyuchy написав:
  Амвросий написав:так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...

Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню

Ага. 7 звезд на борту (ВА) и ни разу не дошло 4 очереди - выплата % за время ВА, было раньше такое. Не правильные убиенные банки какие то наверное :mrgreen:
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valya
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  #<1 ... 5469547054715472
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