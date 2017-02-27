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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:01
vovamuha007
Да, медленно, но уверенно вверх.
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75stasstas75
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:07
kolyuchy написав: Амвросий написав:
так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...
Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню
Ага. 7 звезд на борту (ВА) и ни разу не дошло 4 очереди - выплата % за время ВА, было раньше такое. Не правильные убиенные банки какие то наверное
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valya
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:09
Alex2006 написав:
Ну вот я тримач гривны, во-первых мне пофиг на курс налички, я покупаю бакс на МБ если надо. Во-вторых, вся реакция, которую у меня это вызывает - это чисто статистический интерес, какое будет значение пика загона, какой объем стрижки главных оленей, и какие басни будут придумывать загонялы для информационной обработки паникеров
По последнему загону, главных оленей постригли по 28, это рекорд этого года. В прошлом было 29, это свидетельствует о том, что часть оленей поумнели
[/quote]
Здравствуйте.
..............это значит , что своими неуклюжими действиями НБУ и Государство УБИЛО некоторое количество бизнесменов .
Люди просто закрыли бизнес .
ЗАЧЕМ каждый раз петлять?
Спокойно ,легли на дно .
Только все утрясется , соберутся и поедут поднимать экономики Польши , Чехии, Словакии и т.д.
Вам , "умным " депозитчикам этого не понять.
Там , на Ягодине, при подъзде к границе , на окраине Любомля и ближе к границе ,невероятное количество отелей.
Можно (и Это делают )каждый день ездить туда -сюда и вывозить купленные по 29 гр за доллар.
Просто и законно.
... обычно ,девал наступает неожиданно, даже штаны не успеете снять ,как почувствуете , что штаны наполнились содержанием ....
Я два раза это проходил .
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холява
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:34
valya написав: kolyuchy написав: Амвросий написав:
так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...
Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню
Ага. 7 звезд на борту (ВА) и ни разу не дошло 4 очереди - выплата % за время ВА, было раньше такое. Не правильные убиенные банки какие то наверное
Будете главой НБУ - дойдет до Вас любая очередь
Вопрос был про депозиты Леры в Дельте
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kolyuchy
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:50
Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.
Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
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Grand Touring
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:58
Уже правительства подсуетились, торгуются кому сколько рабов. Одни занимаются выращиванием клубники, другие - рабов.
Урожай клубники в Эстонии в этом году может пропасть, если правительство в ближайшее время не решит вопрос с приглашением украинских гастарбайтеров, которым запрещен въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в открытом письме фермеров министру сельского хозяйства Арво Аллеру, опубликованном на сайте Эстонской аграрно-торговой палаты.
Земледельцы пишут, что в этом году на 800 га полей созреет примерно 2 тыс. тонн клубники, «но безответственные политики не хотят, чтобы 1500 трудолюбивых украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям». В обращении отмечается, что потерявшие работу эстонцы не будут собирать урожай, поскольку не заинтересованы в таком заработке.
«Мы находимся в ситуации, когда тонны урожая могут пропасть, потому что правительство Эстонии не способно вести себя адекватно в кризисной ситуации. Уважаемые политики, члены правительства, готовы ли вы вместе с нами отправиться в качестве сезонных рабочих собирать клубнику? Если нет, просим разрешить другим людям делать свою работу, чтобы обеспечить Эстонию продуктами питания», — заявляют фермеры.
По их словам, «части эстонских политиков не нравятся украинцы», тогда как фермерам «они очень нравятся». «Они порядочные, честные и старательные —хорошие работники. Они приезжают сюда зарабатывать деньги, в которых нуждаются их семьи, и довольны зарплатой, которую готовы платить любители клубники в Эстонии. Дело не в национальности, а в трудолюбии и желании. Эстонцы счастливы, когда имеют возможность наслаждаться собранной проворными руками украинцев эстонской клубникой, выросшей в эстонской земле», — пишут земледельцы.
По их словам, соседние страны, которые также нуждаются в сезонных рабочих, решили эту проблему. «Правительства заняли активную и разумную позицию. Правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании провели переговоры и заключили с правительством Украины необходимые для посредничества в сфере рабочей силы соглашения. Они отстаивают интересы своих земледельцев, почему же Эстония не может этого сделать? Что с нами не так?», — задаются вопросом авторы послания.
Востаннє редагувалось Grand Touring
в Сер 20 тра, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:58
Grand Touring написав:
Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.
Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
и что єто значит ? что постоят ?
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