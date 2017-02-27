Урожай клубники в Эстонии в этом году может пропасть, если правительство в ближайшее время не решит вопрос с приглашением украинских гастарбайтеров, которым запрещен въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в открытом письме фермеров министру сельского хозяйства Арво Аллеру, опубликованном на сайте Эстонской аграрно-торговой палаты.



Земледельцы пишут, что в этом году на 800 га полей созреет примерно 2 тыс. тонн клубники, «но безответственные политики не хотят, чтобы 1500 трудолюбивых украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям». В обращении отмечается, что потерявшие работу эстонцы не будут собирать урожай, поскольку не заинтересованы в таком заработке.



«Мы находимся в ситуации, когда тонны урожая могут пропасть, потому что правительство Эстонии не способно вести себя адекватно в кризисной ситуации. Уважаемые политики, члены правительства, готовы ли вы вместе с нами отправиться в качестве сезонных рабочих собирать клубнику? Если нет, просим разрешить другим людям делать свою работу, чтобы обеспечить Эстонию продуктами питания», — заявляют фермеры.

По их словам, «части эстонских политиков не нравятся украинцы», тогда как фермерам «они очень нравятся». «Они порядочные, честные и старательные —хорошие работники. Они приезжают сюда зарабатывать деньги, в которых нуждаются их семьи, и довольны зарплатой, которую готовы платить любители клубники в Эстонии. Дело не в национальности, а в трудолюбии и желании. Эстонцы счастливы, когда имеют возможность наслаждаться собранной проворными руками украинцев эстонской клубникой, выросшей в эстонской земле», — пишут земледельцы.



По их словам, соседние страны, которые также нуждаются в сезонных рабочих, решили эту проблему. «Правительства заняли активную и разумную позицию. Правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании провели переговоры и заключили с правительством Украины необходимые для посредничества в сфере рабочей силы соглашения. Они отстаивают интересы своих земледельцев, почему же Эстония не может этого сделать? Что с нами не так?», — задаются вопросом авторы послания.