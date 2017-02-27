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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5470547154725473>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 337
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:01

vovamuha007
Да, медленно, но уверенно вверх.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:07

  kolyuchy написав:
  Амвросий написав:так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...

Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню

Ага. 7 звезд на борту (ВА) и ни разу не дошло 4 очереди - выплата % за время ВА, было раньше такое. Не правильные убиенные банки какие то наверное :mrgreen:
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:09

  Alex2006 написав:

Ну вот я тримач гривны, во-первых мне пофиг на курс налички, я покупаю бакс на МБ если надо. Во-вторых, вся реакция, которую у меня это вызывает - это чисто статистический интерес, какое будет значение пика загона, какой объем стрижки главных оленей, и какие басни будут придумывать загонялы для информационной обработки паникеров :)
По последнему загону, главных оленей постригли по 28, это рекорд этого года. В прошлом было 29, это свидетельствует о том, что часть оленей поумнели :)[/quote]

Здравствуйте.
..............это значит , что своими неуклюжими действиями НБУ и Государство УБИЛО некоторое количество бизнесменов .
Люди просто закрыли бизнес .
ЗАЧЕМ каждый раз петлять?
Спокойно ,легли на дно .
Только все утрясется , соберутся и поедут поднимать экономики Польши , Чехии, Словакии и т.д.

Вам , "умным " депозитчикам этого не понять.

Там , на Ягодине, при подъзде к границе , на окраине Любомля и ближе к границе ,невероятное количество отелей.
Можно (и Это делают )каждый день ездить туда -сюда и вывозить купленные по 29 гр за доллар.
Просто и законно.

... обычно ,девал наступает неожиданно, даже штаны не успеете снять ,как почувствуете , что штаны наполнились содержанием ....
Я два раза это проходил .
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

valya написав:
  kolyuchy написав:
  Амвросий написав:так у неё-ж вроде депозиты выше лимита ФГВФЛ были...

Не забывайте, что то что выше фонда не сгорает, а выплачивается в 5-ю или какую там очередь я уже не помню

Ага. 7 звезд на борту (ВА) и ни разу не дошло 4 очереди - выплата % за время ВА, было раньше такое. Не правильные убиенные банки какие то наверное :mrgreen:
Будете главой НБУ - дойдет до Вас любая очередь :)
Вопрос был про депозиты Леры в Дельте
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:50

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.

Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:58

Уже правительства подсуетились, торгуются кому сколько рабов. Одни занимаются выращиванием клубники, другие - рабов.
Урожай клубники в Эстонии в этом году может пропасть, если правительство в ближайшее время не решит вопрос с приглашением украинских гастарбайтеров, которым запрещен въезд в страну из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в открытом письме фермеров министру сельского хозяйства Арво Аллеру, опубликованном на сайте Эстонской аграрно-торговой палаты.

Земледельцы пишут, что в этом году на 800 га полей созреет примерно 2 тыс. тонн клубники, «но безответственные политики не хотят, чтобы 1500 трудолюбивых украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям». В обращении отмечается, что потерявшие работу эстонцы не будут собирать урожай, поскольку не заинтересованы в таком заработке.

«Мы находимся в ситуации, когда тонны урожая могут пропасть, потому что правительство Эстонии не способно вести себя адекватно в кризисной ситуации. Уважаемые политики, члены правительства, готовы ли вы вместе с нами отправиться в качестве сезонных рабочих собирать клубнику? Если нет, просим разрешить другим людям делать свою работу, чтобы обеспечить Эстонию продуктами питания», — заявляют фермеры.
По их словам, «части эстонских политиков не нравятся украинцы», тогда как фермерам «они очень нравятся». «Они порядочные, честные и старательные —хорошие работники. Они приезжают сюда зарабатывать деньги, в которых нуждаются их семьи, и довольны зарплатой, которую готовы платить любители клубники в Эстонии. Дело не в национальности, а в трудолюбии и желании. Эстонцы счастливы, когда имеют возможность наслаждаться собранной проворными руками украинцев эстонской клубникой, выросшей в эстонской земле», — пишут земледельцы.

По их словам, соседние страны, которые также нуждаются в сезонных рабочих, решили эту проблему. «Правительства заняли активную и разумную позицию. Правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании провели переговоры и заключили с правительством Украины необходимые для посредничества в сфере рабочей силы соглашения. Они отстаивают интересы своих земледельцев, почему же Эстония не может этого сделать? Что с нами не так?», — задаются вопросом авторы послания.
Востаннє редагувалось Grand Touring в Сер 20 тра, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:58

  Grand Touring написав:Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.

Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
и что єто значит ? что постоят ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:02

  Amat написав:и что єто значит ? что постоят ?

«Северный поток — 1»
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:04

  Amat написав:и что єто значит ? что постоят ?
скорее всего через 5 лет у Нефтегаза не будет транзитной валюты или раньше, если контракт разорвут
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:11

  Grand Touring написав:Уже правительства подсуетились, торгуются кому сколько рабов. Одни занимаются выращиванием клубники, другие - рабов.

А ссылок не приводите, потому что тупая пропаганда
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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