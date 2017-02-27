Додано: Сер 20 тра, 2020 21:15

Рост курса безналичного доллара произошел во время резкого сокращения ликвидности межбанка. Объем торгов рухнул со вчерашних $253 млн до $100 млн. А произошло это одновременно с ростом валютного спроса. Так что у подорожания "американца" сегодня было сразу несколько причин:



- Сокращение валютных продаж со стороны агроэкспортеров, которые долгое время конвертировали свою выручку под посевную. Посевная завершилась.

- Уход с продажи доллара НАК "Нафтогаза", который вчера активно заливал межбанк валютой, а также ряда других государственных и коммерческих предприятий. Они вчера закончили отчисления в госбюджет, и больше не продавали крупные партии "американца".

- Выплата сегодня Минфином крупного купона по старым выпускам ОВГЗ - на 1,3 млрд грн. За полученную гривну покупалась валюта.

- Покупки доллара банками. Увеличение банками своих валютных позиций - валютных запасов в ожидании девальвации гривны.



На торгах снова активизировался Ситибанк, который, по разным оценкам, приобрел порядка $10 млн. Сумму ситуативных и спекулятивных сделок банков оценивают в $30-40 млн. То есть совокупно на половину суточного объема безналичных торгов.



Сокращение валютных продаж аграриями, завершение налогового периода и выплата Минфина крупной партии гривны - это все прогнозируемые моменты. Вот что ожидалось немногими - это активизация банков по скупке доллара. Потому к их спросу на валюту оказались не все готовы.



Хотя в целом позиция банков понятна: от Минфина стало известно, что чиновники снова начнут заманивать иностранцев на покупку гривневых ОВГЗ. А нерезидентам, как известно, нужна девальвация гривны на момент завода валютного капитала под наши бумаги. Так что первая реакция наших финансистов - набрать побольше доллара впрок и поднять его курс повыше. Чтобы заработать курсовую разницу на дальнейшей перепродаже.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.