Рост курса безналичного доллара произошел во время резкого сокращения ликвидности межбанка. Объем торгов рухнул со вчерашних $253 млн до $100 млн. А произошло это одновременно с ростом валютного спроса. Так что у подорожания "американца" сегодня было сразу несколько причин:
- Сокращение валютных продаж со стороны агроэкспортеров, которые долгое время конвертировали свою выручку под посевную. Посевная завершилась. - Уход с продажи доллара НАК "Нафтогаза", который вчера активно заливал межбанк валютой, а также ряда других государственных и коммерческих предприятий. Они вчера закончили отчисления в госбюджет, и больше не продавали крупные партии "американца". - Выплата сегодня Минфином крупного купона по старым выпускам ОВГЗ - на 1,3 млрд грн. За полученную гривну покупалась валюта. - Покупки доллара банками. Увеличение банками своих валютных позиций - валютных запасов в ожидании девальвации гривны.
На торгах снова активизировался Ситибанк, который, по разным оценкам, приобрел порядка $10 млн. Сумму ситуативных и спекулятивных сделок банков оценивают в $30-40 млн. То есть совокупно на половину суточного объема безналичных торгов.
Сокращение валютных продаж аграриями, завершение налогового периода и выплата Минфина крупной партии гривны - это все прогнозируемые моменты. Вот что ожидалось немногими - это активизация банков по скупке доллара. Потому к их спросу на валюту оказались не все готовы.
Хотя в целом позиция банков понятна: от Минфина стало известно, что чиновники снова начнут заманивать иностранцев на покупку гривневых ОВГЗ. А нерезидентам, как известно, нужна девальвация гривны на момент завода валютного капитала под наши бумаги. Так что первая реакция наших финансистов - набрать побольше доллара впрок и поднять его курс повыше. Чтобы заработать курсовую разницу на дальнейшей перепродаже.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Долярчик написав:А я от вже рік пересидів на гривнедепо під 17-18-18,5% і далі продовжую/перекладаю до зими/осені! Але, тут ніхто серйозно не сприймав моїх прогнозів і я вже з Нового року припинив їх писати.
Меньше теории (разговоров), больше практики (инструментов приумножения). Деньги любят тишину.
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Grand Touring написав:Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.
Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
Следовательно Украина испытает проблемы с транзитом газа в ближайшие месяцы. Газопровод то Северный поток — 1 построен уже.
А это недополучение валютной выручки с больших масштабах.
Искатель написав:Друже Qwerty, не витрачайте сили та нерви на тих, хто того не вартий. Якщо Ваша ласка, прокоментуйте краще ситуацію на полях: чи врятувало хоч трохи те, що пройшли дощі практично по всій Україні (де краще, де гірше), як змінилися перспективи на врожай? Ще дуже цікавить, чи отримали реально хоч який зиск аграрії від здешевівшого пального? Чи вже роботи були проведені раніше. Цікавить у розрізі: чи вдасться зменшити собівартість продукції? Ваші дописи про сільське господарство дуже цікаві. Наперед вдячний.
Дякую за хороший коментар! Ситуація на Полтавщині нормальна! Все пішло в ріст! Проблеми зараз боротьба з бур’янами, які масово почали рости. Ну і потрібне тепло! Бо низька температура для кінця травня не характерна для цієї пори року! Вологи вже вдосталь! За всю Україну сказати не можу, але чув, що на півдні ситуація була катастрофічною і всі посіви пропали! Якщо і там пройшли дощі, то є можливість пересіяти, але з фінансами після минулого маркетингово року не дуже та й банки не дуже поспішають кредитувати на нормальних умовах! Який буде врожай зараз важко прогнозувати - багато нюансів попереду, але він однозначно буде меншим за попередній рік! Від здешевілого пального безумовно величезний плюс! Оптові ціни на пальне дуже радують, бо дивлячись на роздрібні на заправках, які на 8-10 гривень вищі, то розумієш, що багато, що виграєш! Собівартість безумовно буде менша, але приблизно на 15-20%... Поки незрозуміло, що буде з цінами! Якщо навіть низькі ціни минулого року повторяться, то важко буде вийти на хороші фінансові показники! Зараз складна ситуація в тваринництві! Якщо раніше в цей час рятувала реалізація молока, то нині постійні неплатежі молокозаводів... Суми невиплат сягають мільйонних цифр і їх також можна трохи зрозуміти, бо і їм торгові мережі перестали своєчасно платити! Планову реалізацію м`яса ВРХ теж призупинили, щоб знову ж не попасти в ситуацію відвантажено і продукції і не отриманих коштів! Станом на сьогодні - фінансові питання головні! Ну і невизначеність в питаннях ринку землі! Зараз Держгеокадастр потроху чудить в питаннях державної землі, надають в користування і луки з пасовищами лівим особам, ті розорюють по 100-120 гектарів тих земель, в тому числі і в руслі річок, що не зовсім законно, народ бунтує - зупиняє техніку, викликає владу і депутатів, ситуація накаляється... Думаю, що питання введення ринку землі будуть тормозитися! Ну і всі готуються до місцевих виборів! Кабмін прийняв перспективний план об`єднання територій, не порадившись з місцевою владою і населенням і такого там начудив, що ще одна точка розбрату і невдоволення, а далі будуть замість 25 районів робити 4 округи! Уявіть собі як населення буде за 100 кілометрів отримувати послуги! Не дуже радісні і веселі часи нас чекають!
Grand Touring написав:Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.
Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
Следовательно Украина испытает проблемы с транзитом газа в ближайшие месяцы. Газопровод то Северный поток — 1 построен уже.
А это недополучение валютной выручки с больших масштабах.
proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору?
Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее. Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо. Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн. Итого у вас было 2 варианта действий: 1. Купить бакс с целью перепродажи 2. Уйти/пополнить этой гривной на депо При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
Ваше размышление затрагивает несколько философский вопросов.
1) Гас-Мяс газобменник светил 26.65 и продажа 26.5 Это в первые такое. я потратил время в банкомате 30 минут + такси за 40 грн, 10 минут постоял на улице и подрочил п2п картами. 40-70 минут потратил.
1, а) пока рано говорить, как продавать. Смотря как Алла или Газ-мяс будет светить курс.
2) Михаил Кухар, прогнозирует почти 100% верный прогноз за 2 недели. Он прогнозировал что есть вероятность 28+ после 20 чисел. При том ВЕСЬ его прогноз был верный и точный. Может быть он сам не ожидал. Сейчас была проблема с Байденом. МВФ может не дать, и он сообщил 28. Если даст до 26. Это называется точка бифуркации (забыл как это называется, что можно вырулить вниз и вверх)
можно словить 28. Хотя, я сам не верю.
3) Гас-Мяс газобменник - 4% (3.2%) до восстребованния USD/EUR. при сумма ~15к капало 30-40USD/EUR
5) если мы пойдем в низ, то продам по 26.4-26.5 зафиксирую убыток 25-35коп.
8000*26.35-8000*26.65 = -2400
6) я потратил 60 минут, согласен. Чувствую себя де*** но вся жизнь - это потеря денег. Время - это потеря денег. Если я тратил время на знакомство с девушками, но они не показали мне на табло прекрасные половые органы, то это надо записать в убыток? 100-300 часов убыток, а тут только 1 час
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 20 тра, 2020 22:59, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Alex2006 написав:=========== я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору? =========== Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее. Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо. Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн. Итого у вас было 2 варианта действий: 1. Купить бакс с целью перепродажи 2. Уйти/пополнить этой гривной на депо При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
1грн на цій сумі дасть 8к. грн, а 1грн в сьогоднішніх умовах це питання кількох сесій міжбанку))
Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе...
никто не писал про это. Я не знаю. давайте создадим комитет по чрезвычайному положению.
Будут член комитета и генеральный секретарь. Будут голосовать когда менять, а когда нет. Если политбюро приняло менять, тогда все идут менять и показывать скриншоты/чеки, кто не менял, то будут исключены из политбюро.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Grand Touring написав:Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.
Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
Следовательно Украина испытает проблемы с транзитом газа в ближайшие месяцы. Газопровод то Северный поток — 1 построен уже.
А это недополучение валютной выручки с больших масштабах.
А потом Германия испытает проблемы с новым гитлером в кремле. Да, дойдет очередь и до них.