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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5471547254735474

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:01

Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации.

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:12

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.


Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:36

UK sells negative-yielding government bonds for first time

The UK sold £3.8bn of three-year gilts at a yield of minus 0.003 per cent
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:49

Alex2006 Отвечаю-по 26.57 можно было взять в тасе.И второе-интуиция это вам не размышления о Сити который берет или свалил.Интуиция никогда не приходит по вашему желанию.Она-бывает.А когда?Когда сама захочет.А Вы можете рассуждать когда Вам заблагорассудится.
Ас-пирин
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