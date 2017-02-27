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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:01
Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:12
Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:36
UK sells negative-yielding government bonds for first time
The UK sold £3.8bn of three-year gilts at a yield of minus 0.003 per cent
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:49
Alex2006 Отвечаю-по 26.57 можно было взять в тасе.И второе-интуиция это вам не размышления о Сити который берет или свалил.Интуиция никогда не приходит по вашему желанию.Она-бывает.А когда?Когда сама захочет.А Вы можете рассуждать когда Вам заблагорассудится.
Додано: Чет 21 тра, 2020 04:12
Эти деньги для уменьшения внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд, уточняют в Минфине.(продадим и проедим).
п.с. Обязательным условием предоставления займа является возобновление сотрудничества Украины с МВФ.
п.с.2 що день сьогоднішній нам принесе (помітив, що у випадку тримання значної суми коштів у гривні життя стає дуже не скучним)
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Чет 21 тра, 2020 06:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:51
Много слов, мало сути.
Т.н. "помощь" от ЕС - это очередной кредит. "Под небольшой процент", но кредит, а не помощь. "Безвозмездной" помощи нам уже давно никто не дает.
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