Alex2006 написав:=========== я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору? =========== Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее. Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо. Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн. Итого у вас было 2 варианта действий: 1. Купить бакс с целью перепродажи 2. Уйти/пополнить этой гривной на депо При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
1грн на цій сумі дасть 8к. грн, а 1грн в сьогоднішніх умовах це питання кількох сесій міжбанку))
Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе...
никто не писал про это. Я не знаю. давайте создадим комитет по чрезвычайному положению.
Будут член комитета и генеральный секретарь. Будут голосовать когда менять, а когда нет. Если политбюро приняло менять, тогда все идут менять и показывать скриншоты/чеки, кто не менял, то будут исключены из политбюро.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Grand Touring написав:Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.
Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.
Следовательно Украина испытает проблемы с транзитом газа в ближайшие месяцы. Газопровод то Северный поток — 1 построен уже.
А это недополучение валютной выручки с больших масштабах.
А потом Германия испытает проблемы с новым гитлером в кремле. Да, дойдет очередь и до них.
Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Alex2006 Отвечаю-по 26.57 можно было взять в тасе.И второе-интуиция это вам не размышления о Сити который берет или свалил.Интуиция никогда не приходит по вашему желанию.Она-бывает.А когда?Когда сама захочет.А Вы можете рассуждать когда Вам заблагорассудится.
vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?
Эти деньги для уменьшения внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд, уточняют в Минфине.(продадим и проедим).
п.с. Обязательным условием предоставления займа является возобновление сотрудничества Украины с МВФ.
п.с.2 що день сьогоднішній нам принесе (помітив, що у випадку тримання значної суми коштів у гривні життя стає дуже не скучним)
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Чет 21 тра, 2020 06:53, всього редагувалось 1 раз.
vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?
Эти деньги для уменьшения внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд, уточняют в Минфине.(продадим и проедим).
п.с. Обязательным условием предоставления займа является возобновление сотрудничества Украины с МВФ.
Много слов, мало сути. Т.н. "помощь" от ЕС - это очередной кредит. "Под небольшой процент", но кредит, а не помощь. "Безвозмездной" помощи нам уже давно никто не дает.
vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?
А нам союзники-партнеры давали когда-нибудь "безвозмездную" помощь (кроме грантов, конечно) ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.