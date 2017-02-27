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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5471547254735474>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:32

  Alex2006 написав:
  twin написав:
  Alex2006 написав:===========
я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта :lol:

когда теперь продавать?

налик 26.8

вгору?
===========
Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.
Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.
Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.
Итого у вас было 2 варианта действий:
1. Купить бакс с целью перепродажи
2. Уйти/пополнить этой гривной на депо
При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?

1грн на цій сумі дасть 8к. грн, а 1грн в сьогоднішніх умовах це питання кількох сесій міжбанку))

Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста :) Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе... :)


никто не писал про это. Я не знаю.
давайте создадим комитет по чрезвычайному положению.

Будут член комитета и генеральный секретарь. Будут голосовать когда менять, а когда нет. Если политбюро приняло менять, тогда все идут менять и показывать скриншоты/чеки, кто не менял, то будут исключены из политбюро.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:51

  buratinyo написав:
  Grand Touring написав:Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод«Северный поток — 1» из-под действия ключевых положений Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.

Освобождение от регулирования относится к участку магистрали на территории Германии, включая территориальное море, и будет действовать в течение 20 лет.

Следовательно Украина испытает проблемы с транзитом газа в ближайшие месяцы. Газопровод то Северный поток — 1 построен уже.

А это недополучение валютной выручки с больших масштабах.

А потом Германия испытает проблемы с новым гитлером в кремле. Да, дойдет очередь и до них.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:01

Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации.

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:12

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.


Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:36

UK sells negative-yielding government bonds for first time

The UK sold £3.8bn of three-year gilts at a yield of minus 0.003 per cent
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:49

Alex2006 Отвечаю-по 26.57 можно было взять в тасе.И второе-интуиция это вам не размышления о Сити который берет или свалил.Интуиция никогда не приходит по вашему желанию.Она-бывает.А когда?Когда сама захочет.А Вы можете рассуждать когда Вам заблагорассудится.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 04:12

  freeze написав:
vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.


Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?


Эти деньги для уменьшения внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд, уточняют в Минфине.(продадим и проедим).

п.с. Обязательным условием предоставления займа является возобновление сотрудничества Украины с МВФ.

п.с.2 що день сьогоднішній нам принесе :? (помітив, що у випадку тримання значної суми коштів у гривні життя стає дуже не скучним)
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Чет 21 тра, 2020 06:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:51

  vovamuha007 написав:
  freeze написав:
vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.


Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?


Эти деньги для уменьшения внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд, уточняют в Минфине.(продадим и проедим).

п.с. Обязательным условием предоставления займа является возобновление сотрудничества Украины с МВФ.

Много слов, мало сути.
Т.н. "помощь" от ЕС - это очередной кредит. "Под небольшой процент", но кредит, а не помощь. "Безвозмездной" помощи нам уже давно никто не дает.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:46

  freeze написав:
vovamuha007 написав:Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.
Соответствующее решение принято в среду, 20 мая.
Это помощь пострадавшим или кредит под небольшой процент ?

А нам союзники-партнеры давали когда-нибудь "безвозмездную" помощь (кроме грантов, конечно) ? :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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