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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Никогда такого не было- и вот снова...Никому не нужные зеленые бумажки снова дорожают и становятся дефицитом.Несмотря на опупительный торговый балланс за апрель,на достойный урожай,на превосходное по объему размещение правительством ОВГЗ под шикарные проценты,на неумолимо приближающийся транш МВФ и еще много других траншей...
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:59
Вікно. Ранок. 26,60 / 26,85 (підросли на 15 коп. порівнянно з вчорашнім ранком)
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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