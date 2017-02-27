Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55

Никогда такого не было- и вот снова...Никому не нужные зеленые бумажки снова дорожают и становятся дефицитом.Несмотря на опупительный торговый балланс за апрель,на достойный урожай,на превосходное по объему размещение правительством ОВГЗ под шикарные проценты,на неумолимо приближающийся транш МВФ и еще много других траншей...

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)