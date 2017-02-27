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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5471547254735474

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Никогда такого не было- и вот снова...Никому не нужные зеленые бумажки снова дорожают и становятся дефицитом.Несмотря на опупительный торговый балланс за апрель,на достойный урожай,на превосходное по объему размещение правительством ОВГЗ под шикарные проценты,на неумолимо приближающийся транш МВФ и еще много других траншей...
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:59

Вікно. Ранок. 26,60 / 26,85 (підросли на 15 коп. порівнянно з вчорашнім ранком)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Будут член комитета и генеральный секретарь. Будут голосовать когда менять, а когда нет. Если политбюро приняло менять, тогда все идут менять и показывать скриншоты/чеки, кто не менял, то будут исключены из политбюро.
в вас живёт дух коллективизма, портреты вождей в шкафу держите?
vitaliian
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  #<1 ... 5471547254735474
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