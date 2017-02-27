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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Никогда такого не было- и вот снова...Никому не нужные зеленые бумажки снова дорожают и становятся дефицитом.Несмотря на опупительный торговый балланс за апрель,на достойный урожай,на превосходное по объему размещение правительством ОВГЗ под шикарные проценты,на неумолимо приближающийся транш МВФ и еще много других траншей...
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:59
Вікно. Ранок. 26,60 / 26,85 (підросли на 15 коп. порівнянно з вчорашнім ранком)
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то подозрительно тихо.Наверное все в кедах...Только обменки тихо меняют цифирки каждый час. Узбагойтесь,впереди 25 ,для неверующих перечитать вчерашний УТРЕННИЙ прогноз по межбанку от МИНФИН)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:47
9-35:
Харьков 26.85 - 26.90. Разнообразие курсов,
диапазон цен наличного доллара: 26.82..26.85 - 26.90..26.95 (ПОВ, опт). Пока писал оффера в основном подрастали.
Сумы 26.70 - 26.90
Полтава 26.70 - 26.90
Вчера утром: Харьков 26.63 - 26.68, Сумы 26.55 - 26.65, Полтава 26.62 - 26.68
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 21 тра, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто знает, как МБ открылся?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:52
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:56
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,7790 +0,0790 +0,30%
29,3779 +0,0693 +0,24%
Delta oporteat nos salvos fieri!
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