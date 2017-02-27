RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5472547354745475

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...
Stanislav_S
 
Повідомлень: 47
З нами з: 20.08.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:27

Этот подъем делают для того, чтобы завести транш по более высокому курсу, я правильно понимаю?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 15.02.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:27

  Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...

коли все погано - ростемо, все добре - падаємо...- загадка :?


...ооо - пішов відкат :)
Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 21 тра, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 08.09.19
Подякував: 222 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:28

  Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...

Вот поэтому и растём, не? При прошлых траншах курс не повышался?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 15.02.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что за рост? а как же доллар па25?
или опять загон оленей?
PS4
 
Повідомлень: 398
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:33

Для тих, хто досі вірить що грн і руб ходять разом - http://prntscr.com/skw5ag
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8398
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:37

  PS4 написав:что за рост? а как же доллар па25?
или опять загон оленей?

Наверное это спекулянты из Ситибанка разгоняют :) Надо сделать ,как Эрдоган- отлучить спекулянтов от межбанка...Правда ,потом снова впустить :oops:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
Повідомлень: 170
З нами з: 10.12.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой,похоже к пятнице 70 копеек укрепляжа как корова языком
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
Повідомлень: 170
З нами з: 10.12.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:44

  PS4 написав:что за рост? а как же доллар па25?
или опять загон оленей?

а сам как думаешь?
мысли хоть есть какие у тебя? или чисто поспрашивать у взрослых дядей?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14708
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 4334 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:44

  Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...

Во-первых, ЕС перечислит деньги только после транша МВФ.
Во-вторых, МВФ не перечислил транш и пока что не собирается этого делать. Даже не смотря на заверения бубочки, шмыгаля и прочих причастных про "транш уже в мае". Эти заявления - для внутреннего потребления и имеют мало общего с реальностью.
Всё сейчас поставлено на транш. А его пока нет и на данный момент никто не может сказать когда он будет.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 04.10.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5472547354745475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: heineken, p_vovk74 і 3 гостей

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 39, 40, 41
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
408 86673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 09:31
heineken
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6961 1559427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 08:15
Patrick
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1889, 1890, 1891
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18901 2311569
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 20:42
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.