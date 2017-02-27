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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:27
Этот подъем делают для того, чтобы завести транш по более высокому курсу, я правильно понимаю?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:27
коли все погано - ростемо, все добре - падаємо...- загадка
...ооо - пішов відкат
Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 21 тра, 2020 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:28
Вот поэтому и растём, не? При прошлых траншах курс не повышался?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, pokupon, citrus и т.д.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что за рост? а как же доллар па25?
или опять загон оленей?
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:33
Для тих, хто досі вірить що грн і руб ходять разом -
+50грн !
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:37
Наверное это спекулянты из Ситибанка разгоняют Надо сделать ,как Эрдоган- отлучить спекулянтов от межбанка...Правда ,потом снова впустить
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ой,похоже к пятнице 70 копеек укрепляжа как корова языком
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:44
а сам как думаешь?
мысли хоть есть какие у тебя? или чисто поспрашивать у взрослых дядей?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:44
Во-первых, ЕС перечислит деньги только после транша МВФ.
Во-вторых, МВФ не перечислил транш и пока что не собирается этого делать. Даже не смотря на заверения бубочки, шмыгаля и прочих причастных про "транш уже в мае". Эти заявления - для внутреннего потребления и имеют мало общего с реальностью.
Всё сейчас поставлено на транш. А его пока нет и на данный момент никто не может сказать когда он будет.
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