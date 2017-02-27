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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5474547554765477>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,7903 +0,0903 +0,34%
29,3822 +0,0736 +0,25%
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:03

  Striker написав:Этот подъем делают для того, чтобы завести транш по более высокому курсу, я правильно понимаю?

да
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

при эмиссии девал неизбежен, но если не раздавать рефинансы направо и налево, то свободные деньги в экономике появятся не раньше осени. овгз и коронакризис стерилизуют гривну и оберегает её от девала.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:10

С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн
С начала года почти на 50 млрд.


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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:21

  heineken написав:
  PS4 написав:что за рост? а как же доллар па25?
или опять загон оленей?

Наверное это спекулянты из Ситибанка разгоняют :) Надо сделать ,как Эрдоган- отлучить спекулянтов от межбанка...Правда ,потом снова впустить :oops:

Спекулянты не сити, а олигархи-экспортеры. Спекуляция заключаеться в придерживании валюты в надежде, что благодаря выкупам Сити курс повыситься и олени будут согласны покупать дороже. После этого можно будет слить припасенную валюту более выгодно. Это стандартная игра нервов, смогут ли экспортеры заставить импортеров купить дорогой бакс или же импортеры откажуться покупать задорого и экспортерам придеться заводить выручку дешевле.


  p_vovk74 написав:
  Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...

Во-первых, ЕС перечислит деньги только после транша МВФ.
Во-вторых, МВФ не перечислил транш и пока что не собирается этого делать. Даже не смотря на заверения бубочки, шмыгаля и прочих причастных про "транш уже в мае". Эти заявления - для внутреннего потребления и имеют мало общего с реальностью.
Всё сейчас поставлено на транш. А его пока нет и на данный момент никто не может сказать когда он будет.

Транш будет не ранее, чем Зеленский подпишет банковский закон, поэтому понятно почему его еще нет.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:24

  Alex2006 написав:Транш будет не ранее, чем Зеленский подпишет банковский закон, поэтому понятно почему его еще нет.

думаєте, що йому не хочеться це робити?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:26

  vovakwasov написав:
  Alex2006 написав:Транш будет не ранее, чем Зеленский подпишет банковский закон, поэтому понятно почему его еще нет.

думаєте, що йому не хочеться це робити?

Беня обидится.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:29

  vovakwasov написав:
  Alex2006 написав:Транш будет не ранее, чем Зеленский подпишет банковский закон, поэтому понятно почему его еще нет.

думаєте, що йому не хочеться це робити?

Просто есть время на бюрократические процедуры, сегодня-завтра должен подписать.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovakwasov написав:
  Alex2006 написав:Транш будет не ранее, чем Зеленский подпишет банковский закон, поэтому понятно почему его еще нет.

думаєте, що йому не хочеться це робити?


Вроде там сейчас еще попросили ОП не останавливать второй этап медицинской реформы. Пока в связке со словом транш произнесено не было, но то такое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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