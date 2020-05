Додано: Чет 21 тра, 2020 11:03

Striker написав: Этот подъем делают для того, чтобы завести транш по более высокому курсу, я правильно понимаю? Этот подъем делают для того, чтобы завести транш по более высокому курсу, я правильно понимаю?

да да

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/