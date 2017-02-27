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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,7903 +0,0903 +0,34%
29,3822 +0,0736 +0,25%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:03
да
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
при эмиссии девал неизбежен, но если не раздавать рефинансы направо и налево, то свободные деньги в экономике появятся не раньше осени. овгз и коронакризис стерилизуют гривну и оберегает её от девала.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:10
С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн
С начала года почти на 50 млрд.
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:21
Спекулянты не сити, а олигархи-экспортеры. Спекуляция заключаеться в придерживании валюты в надежде, что благодаря выкупам Сити курс повыситься и олени будут согласны покупать дороже. После этого можно будет слить припасенную валюту более выгодно. Это стандартная игра нервов, смогут ли экспортеры заставить импортеров купить дорогой бакс или же импортеры откажуться покупать задорого и экспортерам придеться заводить выручку дешевле.
Транш будет не ранее, чем Зеленский подпишет банковский закон, поэтому понятно почему его еще нет.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:24
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:26
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:29
Просто есть время на бюрократические процедуры, сегодня-завтра должен подписать.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вроде там сейчас еще попросили ОП не останавливать второй этап медицинской реформы. Пока в связке со словом транш произнесено не было, но то такое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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