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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5475547654775478>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:42

  greenozon написав:Для тих, хто досі вірить що грн і руб ходять разом - http://prntscr.com/skw5ag

Закономерность другая, рубль вверх - гривна тоже(при чём гривна опаздывает на 6-12 часов), всё остальное по ситуации.
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:50

  Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...


ВСЕ девалы были перед траншем МВФ... :D Это никакой не маркер.

1998
Во второй раз Украина почти использовала выделенные средства из программы расширенного финансирования, согласованной осенью 1998 года - в разгар финансового кризиса. Тогда Киев мог получить 1,919 млрд SDR, а получил - 1,193 млрд SDR. Сама программа продолжалась до 2002 года.


2008
https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/168210/

2015
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/03/12/533523/
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аккуратно повангую, что сегодня пойдём на юга :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:03

Igor3777 и мне интуиция это подсказывает. :mrgreen:
Ас-пирин
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:05

  greenozon написав:Для тих, хто досі вірить що грн і руб ходять разом - http://prntscr.com/skw5ag

Глобальную корреляцию оценивать по внутридневным колебаниям? Забавно.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:06

  Igor3777 написав:Аккуратно повангую, что сегодня пойдём на юга :mrgreen: :mrgreen:

А СМЫСЛ?
ЭТОТ КИПИШ, НЕ ПРОСТО ТАК!
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вопрос к экспертам:
возможна ли (пусть даже теоретически) кратная безоткатная девальвация гривны при плавающем валютном курсе?
Взять пару евро-доллар
так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!)
Долгое время 1,46
на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они.
А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08
Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия.
Вот так и гривна, имхо, может то подорожать относительно доляра на 40% или подешеветь на 40%.
Теперь что, выходит никогда не будет кратно йбезоткатной девальвации гривны?
А может наоборот возрат до куса па 11 (надолго, на года)?
Хотя все эксперты согласны с тем, что любое государство заинтересовано в удешевлении своей нацвалюты.
Кто как думает по этому поводу? (аргументировано)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 тра, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:10

  Igor3777 написав:Аккуратно повангую, что сегодня пойдём на юга :mrgreen: :mrgreen:

это вряд ли-кроме вербальных других поводов нет.Просто спрос неожиданно превысил предложение :roll:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:13

  Moneta написав:
  Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...


ВСЕ девалы были перед траншем МВФ... :D Это никакой не маркер.

Или транши МВФ были из-за сложной ситуации, которая в том числе и поспособствовала девалу :) Просто смешной аргумент, сами посмотрите что будет после захода транша :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:13

  сірий написав:
  Igor3777 написав:Аккуратно повангую, что сегодня пойдём на юга :mrgreen: :mrgreen:

А СМЫСЛ?
ЭТОТ КИПИШ, НЕ ПРОСТО ТАК!

В нашей стране, смысл в том, что смысла нет 8)
Igor3777
 
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