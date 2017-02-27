Додано: Чет 21 тра, 2020 12:09

Вопрос к экспертам:

возможна ли (пусть даже теоретически) кратная безоткатная девальвация гривны при плавающем валютном курсе?

Взять пару евро-доллар

так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!)

Долгое время 1,46

на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они.

А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08

Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия.

Вот так и гривна, имхо, может то подорожать относительно доляра на 40% или подешеветь на 40%.

Теперь что, выходит никогда не будет кратно йбезоткатной девальвации гривны?

А может наоборот возрат до куса па 11 (надолго, на года)?

Хотя все эксперты согласны с тем, что любое государство заинтересовано в удешевлении своей нацвалюты.

Кто как думает по этому поводу? (аргументировано)