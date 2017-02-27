Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...
ВСЕ девалы были перед траншем МВФ... Это никакой не маркер.
1998
Во второй раз Украина почти использовала выделенные средства из программы расширенного финансирования, согласованной осенью 1998 года - в разгар финансового кризиса. Тогда Киев мог получить 1,919 млрд SDR, а получил - 1,193 млрд SDR. Сама программа продолжалась до 2002 года.
Вопрос к экспертам: возможна ли (пусть даже теоретически) кратная безоткатная девальвация гривны при плавающем валютном курсе? Взять пару евро-доллар так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!) Долгое время 1,46 на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они. А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08 Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия. Вот так и гривна, имхо, может то подорожать относительно доляра на 40% или подешеветь на 40%. Теперь что, выходит никогда не будет кратно йбезоткатной девальвации гривны? А может наоборот возрат до куса па 11 (надолго, на года)? Хотя все эксперты согласны с тем, что любое государство заинтересовано в удешевлении своей нацвалюты. Кто как думает по этому поводу? (аргументировано)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 тра, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Stanislav_S написав:А чого, взагалі, ростемо? Вроді як і з МВФ все гуд, ЄС має лярд скинути...
ВСЕ девалы были перед траншем МВФ... Это никакой не маркер.
Или транши МВФ были из-за сложной ситуации, которая в том числе и поспособствовала девалу Просто смешной аргумент, сами посмотрите что будет после захода транша
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.