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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54765477547854795480>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:14

  heineken написав:
  Igor3777 написав:Аккуратно повангую, что сегодня пойдём на юга :mrgreen: :mrgreen:

это вряд ли-кроме вербальных других поводов нет.Просто спрос неожиданно превысил предложение :roll:

Так юг - внизу :) Так что Игорь намекает на укрепление или он не знает где юг :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:20

  Alex2006 написав:
  heineken написав:
  Igor3777 написав:Аккуратно повангую, что сегодня пойдём на юга :mrgreen: :mrgreen:

это вряд ли-кроме вербальных других поводов нет.Просто спрос неожиданно превысил предложение :roll:

Так юг - внизу :) Так что Игорь намекает на укрепление или он не знает где юг :)


В стиле хокку:
В тёплые долины
Рыжик навернулся с крыши.
Подскок дохлой кошки
возможен.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 21 тра, 2020 12:40, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:23

  heineken написав:Просто спрос неожиданно превысил предложение

12-15: Курс в Полтаве 26.80 - 27.05 (3 обменки светят)
12-20: Сумы 26.75 - 26.95
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.05.2020.........................26,7827
Доллар прибавил 20 копеек.
Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия, вдохновленные вчерашним послеобеденным ростом. После утреннего кофе выросли на 3 копейки. К 11 часам, когда игроки массово дошли до рынка, сузили на копейку спред снизу до привычных 2 копеек. На этом, похоже, энтузиазм стал иссякать. Незадолго до 12 снизились на 2 копейки.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Гривна ушла в казначейство, в основном, в качестве расчета за облигации. Эффект сгладило уменьшение объема суточных сертификатов. Масштабы обналички были скромными.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 329.8 до внушительных даже по докарантинным меркам 508.9 млн. Чистый спрос составил около 350 млн, что также существенно больше показателя понедельника. Объемы клиентских операций также выросли, превышение предложения над спросом стало двукратным.

  zzzzzz написав:С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн

Хочется обратить внимание на тот факт, что общий объем рефинанса на данный момент составляет 11 млрд, что в 4 раза меньше. Теория о финансировании облигаций за счет рефинанса под угрозой :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера зафиксировался по 26.7. Похоже до 27 на межбанке за пару дней можем дойти
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Средння ЗП с 2013 по 2020 г выросла в 3,4 раза
исходя их размера средне ЗП курс должен быть (если не учитывать других факторов):
8,1грн*3,42= 28,56 грн за 1 никомуненужный
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:42

Форекс 26.51, рекомендація продавати.
https://ru.tradingview.com/symbols/USDUAH/
Чому так?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:48

  Solar_simfi написав:Форекс 26.51, рекомендація продавати.
https://ru.tradingview.com/symbols/USDUAH/
Чому так?

Потому что там бред пишут и показывают.
На моменте межбанк 26,74/26,76.

Нацбанка сегодня тоже нет.
Покупатели явно наелись, будем по чуть-чуть сползать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:54

  Искатель написав:
  Solar_simfi написав:Форекс 26.51, рекомендація продавати.
https://ru.tradingview.com/symbols/USDUAH/
Чому так?

Потому что там бред пишут и показывают.
На моменте межбанк 26,74/26,76.

Дякую, але я в курсі, як дізнатись цифри з МБ ) Цікаво, чому по парах з іншими екзотичними валютами USD/TRY, USD/RUB, USD/BYN цифри +/- збігаються, а по гривні ніт.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:56

выход с карантина, курс уходит в вверх как и положено.
плюс дружбаны леры практически все уже вышли из бумаг в середине мая по нормальному коридору 26,5. хотя договаривались и соглашались из за карантина они и на 27.
там ещё есть пару дружбанов рожковой в бумагах, поэтому может быть мин. отскок.
но, июнь уход постепенно только вверх с возможными выходами нбу для тушения пожара.
27,8 - легко будет в июне. нбу будет тормозить на этой отметке пока всех. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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