Додано: Чет 21 тра, 2020 12:27

zzzzzz написав: С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0021.05.2020.........................Доллар прибавил 20 копеек.Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия, вдохновленные вчерашним послеобеденным ростом. После утреннего кофе выросли на 3 копейки. К 11 часам, когда игроки массово дошли до рынка, сузили на копейку спред снизу до привычных 2 копеек. На этом, похоже, энтузиазм стал иссякать. Незадолго до 12 снизились на 2 копейки.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах уменьшились. Гривна ушла в казначейство, в основном, в качестве расчета за облигации. Эффект сгладило уменьшение объема суточных сертификатов. Масштабы обналички были скромными.Во вторник объем валютного рынка вырос с 329.8 до внушительных даже по докарантинным меркам 508.9 млн. Чистый спрос составил около 350 млн, что также существенно больше показателя понедельника. Объемы клиентских операций также выросли, превышение предложения над спросом стало двукратным.Хочется обратить внимание на тот факт, что общий объем рефинанса на данный момент составляет 11 млрд, что в 4 раза меньше. Теория о финансировании облигаций за счет рефинанса под угрозой