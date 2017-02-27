RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5477547854795480>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:04

  Yuri_61 написав:Взять пару евро-доллар
так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!)
Долгое время 1,46
на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они.
А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08
Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия.

Вы пытаетесь вменить бюргерам менталитет здешних парнокопытных. Глубочайшее заблуждение.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 25.05.17
Подякував: 175 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:07

  Игорь Алексеевич написав:выход с карантина, курс уходит в вверх как и положено.
плюс дружбаны леры практически все уже вышли из бумаг в середине мая по нормальному коридору 26,5. хотя договаривались и соглашались из за карантина они и на 27.
там ещё есть пару дружбанов рожковой в бумагах, поэтому может быть мин. отскок.
но, июнь уход постепенно только вверх с возможными выходами нбу для тушения пожара.
27,8 - легко будет в июне. нбу будет тормозить на этой отметке пока всех. :roll:

С выходом из карантина это никак не связано (да и при выходе как раз будет укрепление), текущая ситуация связана лишь с придерживанием экспортерами валюты в надежде что олени станут согласны брать дороже.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:11

Solar_simfi
Не дивиться ці рекомендації. За 2 години там може з'явитися рекомендація купувати, потім знову продавати. Голова може запаморочитись від цих всіх рекомендацій. Там є алгоритм, який в залежності від даних і видає відповідний "малюночок". Навряд чи аналітик Сідоров або Johnson щось нальоту міняють. А програми не мають інтуіції, про яку багато пишуть сьогодні та вчора :wink:
Patrick
 
Повідомлень: 785
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:12

  4x4 написав:
  Yuri_61 написав:Взять пару евро-доллар
так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!)
Долгое время 1,46
на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они.
А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08
Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия.

Вы пытаетесь вменить бюргерам менталитет здешних парнокопытных. Глубочайшее заблуждение.


просто бюргеров дрессируют раз в 30-50 лет, а нашего оленя раз в 5 лет уже стабильно.
причем иногда план дрессировки перевыполняют в 2 раза. так и загонять бедное животное недолго.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2488
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:17

  Yuri_61 написав:Средння ЗП с 2013 по 2020 г выросла в 3,4 раза
исходя их размера средне ЗП курс должен быть (если не учитывать других факторов):
8,1грн*3,42= 28,56 грн за 1 никомуненужный

Курс никому ничего не должен, тем более средней зарплате
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27055
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 6456 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:27

  Faceless написав:
  Yuri_61 написав:Средння ЗП с 2013 по 2020 г выросла в 3,4 раза
исходя их размера средне ЗП курс должен быть (если не учитывать других факторов):
8,1грн*3,42= 28,56 грн за 1 никомуненужный

Курс никому ничего не должен, тем более средней зарплате


нас учили правители из власти и нбу вычислять курс дол. по нефти, газу, бумагам, крип валютам, инфляции и т.д.. даже по биг маку. и никогда ничего не совпадало.
интересная у нас в стране математика)) :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5086
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:31

Девальвация уже закончилась. Идём вниз? :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 22.12.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:34

  proftpd66 написав:Девальвация уже закончилась. Идём вниз? :mrgreen:


слава Богу, что закончилась...я лично обделался не очень легким испугом :)
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 08.09.19
Подякував: 234 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:38

  Ас-пирин написав:Igor3777 и мне интуиция это подсказывает. :mrgreen:


Не бывает никакой интуиции. Это лишь у людей, которые не могут логически высказать то, что им подсказывает их опыт.
Чаще всего присуща женщинам, которые больше эксплуатируют другое полушарие.
razor
 
Повідомлень: 34
З нами з: 02.09.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:40

  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:Девальвация уже закончилась. Идём вниз? :mrgreen:


слава Богу, что закончилась...я лично обделался не очень легким испугом :)


Не закончилась ,а остановилась.
26.82-26.87 :mrgreen:
komant733
 
Повідомлень: 217
З нами з: 07.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5477547854795480>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ас-пирин, Сибарит, Electron, razor, slonic32, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6962 1559497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 13:43
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 39, 40, 41
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
408 86747
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 09:31
heineken
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1889, 1890, 1891
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18901 2311798
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 20:42
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.