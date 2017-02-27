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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:04
Yuri_61 написав:
Взять пару евро-доллар
так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!)
Долгое время 1,46
на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они. А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08
Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия.
Вы пытаетесь вменить бюргерам менталитет здешних парнокопытных. Глубочайшее заблуждение.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:07
Игорь Алексеевич написав:
выход с карантина, курс уходит в вверх как и положено.
плюс дружбаны леры практически все уже вышли из бумаг в середине мая по нормальному коридору 26,5. хотя договаривались и соглашались из за карантина они и на 27.
там ещё есть пару дружбанов рожковой в бумагах, поэтому может быть мин. отскок.
но, июнь уход постепенно только вверх с возможными выходами нбу для тушения пожара.
27,8 - легко будет в июне. нбу будет тормозить на этой отметке пока всех.
С выходом из карантина это никак не связано (да и при выходе как раз будет укрепление), текущая ситуация связана лишь с придерживанием экспортерами валюты в надежде что олени станут согласны брать дороже.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:11
Solar_simfi
Не дивиться ці рекомендації. За 2 години там може з'явитися рекомендація купувати, потім знову продавати. Голова може запаморочитись від цих всіх рекомендацій. Там є алгоритм, який в залежності від даних і видає відповідний "малюночок". Навряд чи аналітик Сідоров або Johnson щось нальоту міняють. А програми не мають інтуіції, про яку багато пишуть сьогодні та вчора
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:12
4x4 написав: Yuri_61 написав:
Взять пару евро-доллар
так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!)
Долгое время 1,46
на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они. А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08
Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия.
Вы пытаетесь вменить бюргерам менталитет здешних парнокопытных. Глубочайшее заблуждение.
просто бюргеров дрессируют раз в 30-50 лет, а нашего оленя раз в 5 лет уже стабильно.
причем иногда план дрессировки перевыполняют в 2 раза. так и загонять бедное животное недолго.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:17
Yuri_61 написав:
Средння ЗП с 2013 по 2020 г выросла в 3,4 раза
исходя их размера средне ЗП курс должен быть (если не учитывать других факторов):
8,1грн*3,42= 28,56 грн за 1 никомуненужный
Курс никому ничего не должен, тем более средней зарплате
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:27
Faceless написав: Yuri_61 написав:
Средння ЗП с 2013 по 2020 г выросла в 3,4 раза
исходя их размера средне ЗП курс должен быть (если не учитывать других факторов):
8,1грн*3,42= 28,56 грн за 1 никомуненужный
Курс никому ничего не должен, тем более средней зарплате
нас учили правители из власти и нбу вычислять курс дол. по нефти, газу, бумагам, крип валютам, инфляции и т.д.. даже по биг маку. и никогда ничего не совпадало.
интересная у нас в стране математика))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:31
Девальвация уже закончилась. Идём вниз?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:38
Ас-пирин написав:Igor3777
и мне интуиция это подсказывает.
Не бывает никакой интуиции. Это лишь у людей, которые не могут логически высказать то, что им подсказывает их опыт.
Чаще всего присуща женщинам, которые больше эксплуатируют другое полушарие.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:40
Не закончилась ,а остановилась.
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