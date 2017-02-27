RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54785479548054815482>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:42

  Faceless написав:
  Yuri_61 написав:Средння ЗП с 2013 по 2020 г выросла в 3,4 раза
исходя их размера средне ЗП курс должен быть (если не учитывать других факторов):
8,1грн*3,42= 28,56 грн за 1 никомуненужный

Курс никому ничего не должен, тем более средней зарплате


скинул никомуненужный по 26,89 на 7км около полдня

на сейчас маленький откат 26,85/86-26,95/96
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6032
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 1769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:44

razor много и успешно вам подсказал ваш опыт...и логическое объяснение? :mrgreen: :mrgreen:
Ас-пирин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 21.01.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:47

  Игорь Алексеевич написав:выход с карантина, курс уходит в вверх как и положено.
плюс дружбаны леры практически все уже вышли из бумаг в середине мая по нормальному коридору 26,5. хотя договаривались и соглашались из за карантина они и на 27.
там ещё есть пару дружбанов рожковой в бумагах, поэтому может быть мин. отскок.
но, июнь уход постепенно только вверх с возможными выходами нбу для тушения пожара.
27,8 - легко будет в июне. нбу будет тормозить на этой отметке пока всех. :roll:


на підході транш + дешева нафта-газ, стабільна оплата за транзит, упавший імпорт. Єдиний фактор, що стримує гривню від зміцнення, це інтервенції НБУ.
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 05.10.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:47

  Ас-пирин написав:razor много и успешно вам подсказал ваш опыт...и логическое объяснение? :mrgreen: :mrgreen:

Да
razor
 
Повідомлень: 35
З нами з: 02.09.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:48

Киев
Доллар 26,70/26,90
Евро 29,00/29,23
Electron
 
Повідомлень: 300
З нами з: 01.04.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:50

Харьков 26.85 - 26.95
Patrick
 
Повідомлень: 786
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:02

Зображення

може так буде? (майже весь сьогоднішній ріст зійшов на ніць :? ) ( на міняйло погляньте... всі ломонулись продавати :lol: )
Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 21 тра, 2020 14:13, всього редагувалось 2 разів.
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 241
З нами з: 08.09.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:05

  greenozon написав:Для тих, хто досі вірить що грн і руб ходять разом

Гривня осмотрелась, и вернулась к привычному поведению :)

Скорее всего какой-то большой слон перевернул наш тощий рынок.
Но теперь слон ушёл - и болото возвращается к естественному состоянию :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6822 раз.
Подякували: 3055 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:16

  Вкладчик1234 написав:Гривня осмотрелась, и вернулась к привычному поведению :)

Скорее всего какой-то большой слон перевернул наш тощий рынок.
Но теперь слон ушёл - и болото возвращается к естественному состоянию :)

Имя этому слону Нафтогаз)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
Повідомлень: 172
З нами з: 10.12.14
Подякував: 301 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:18

продавать бакс?
купленный по 26.65
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 22.12.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 54785479548054815482>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovakwasov і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6962 1559562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 13:43
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 39, 40, 41
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
408 86792
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 09:31
heineken
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1889, 1890, 1891
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18901 2311897
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 20:42
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.