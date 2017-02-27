Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:42
Faceless написав: Yuri_61 написав:
Средння ЗП с 2013 по 2020 г выросла в 3,4 раза
исходя их размера средне ЗП курс должен быть (если не учитывать других факторов):
8,1грн*3,42= 28,56 грн за 1 никомуненужный
Курс никому ничего не должен, тем более средней зарплате
скинул никомуненужный по 26,89 на 7км около полдня
на сейчас маленький откат 26,85/86-26,95/96
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:47
Игорь Алексеевич написав:
выход с карантина, курс уходит в вверх как и положено.
плюс дружбаны леры практически все уже вышли из бумаг в середине мая по нормальному коридору 26,5. хотя договаривались и соглашались из за карантина они и на 27.
там ещё есть пару дружбанов рожковой в бумагах, поэтому может быть мин. отскок.
но, июнь уход постепенно только вверх с возможными выходами нбу для тушения пожара.
27,8 - легко будет в июне. нбу будет тормозить на этой отметке пока всех.
на підході транш + дешева нафта-газ, стабільна оплата за транзит, упавший імпорт.
Єдиний фактор, що стримує гривню від зміцнення, це інтервенції НБУ.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:47
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:48
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Додано: Чет 21 тра, 2020 13:50
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:02
може так буде? (майже весь сьогоднішній ріст зійшов на ніць
) ( на міняйло погляньте... всі ломонулись продавати
)
Востаннє редагувалось
vovakwasov
в Чет 21 тра, 2020 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:05
greenozon написав:
Для тих, хто досі вірить що грн і руб ходять разом
Гривня осмотрелась, и вернулась к привычному поведению
Скорее всего какой-то большой слон перевернул наш тощий рынок.
Но теперь слон ушёл - и болото возвращается к естественному состоянию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:16
Вкладчик1234 написав:
Гривня осмотрелась, и вернулась к привычному поведению
Скорее всего какой-то большой слон перевернул наш тощий рынок.
Но теперь слон ушёл - и болото возвращается к естественному состоянию
Имя этому слону Нафтогаз)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Додано: Чет 21 тра, 2020 14:18
продавать бакс? купленный по 26.65
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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