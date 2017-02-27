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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5479548054815482>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:20

  proftpd66 написав:продавать бакс?
купленный по 26.65

а смисл?
buy and hold
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:22

  proftpd66 написав:продавать бакс?
купленный по 26.65


друже, приймай рішення сам...
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:24

  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:продавать бакс?
купленный по 26.65


друже, приймай рішення сам...


я буду Вам выплачивать % в случае хорошего заработка на обмене :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:25

  proftpd66 написав:
  vovakwasov написав:
  proftpd66 написав:продавать бакс?
купленный по 26.65


друже, приймай рішення сам...


я буду Вам выплачивать % в случае хорошего заработка на обмене :)

а у випадку хорошого збитку? :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:25

  Yuri_61 написав: Взять пару евро-доллар
так помню, кросс курс доляра был 1,56 к евро (!)
Долгое время 1,46
на Дойче велле говорили, что они гордятся тем, что евро дороже доляра. Это заслуга трудолюбивого немецкого народа, говорили они.
А потом евро упало к доляру до кросс курса 1,08
Потеря 38% сбережений в евро онтосительно доляра - это, знаете, трагедия.

Вы приписываете пересичным европейцам взгляды пересичных украинцев.
Плевать им на курс доллара к евро.
В Швеции курс кроны с 1996 года упал в начале нулевых от 5-6 до 11 (потом устаканился вблизи 8 ). Я тогда часто ездил туда, следил за курсом, и был очень огорчен. А шведам было глубоко плевать.

:oops: Меня опередили :oops:
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 21 тра, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:29

  Moneta написав:просто бюргеров дрессируют раз в 30-50 лет
...

Просто ради интереса - Вы о чем? :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:43

  4x4 написав:
  Moneta написав:просто бюргеров дрессируют раз в 30-50 лет
...

Просто ради интереса - Вы о чем? :)

например, нефтяной кризис 1973 года, когда был дефицит топлива и серьёзная инфляция, вызванная его подорожанием.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:06

  4x4 написав:
  Moneta написав:просто бюргеров дрессируют раз в 30-50 лет
...

Просто ради интереса - Вы о чем? :)

ну выше приводят примеры. как евро раз в жизни упал на 40%

или крона 30 лет назад упала

или доллар от золота 50 лет назад отвязали.

на западе обыватель испытывает такие шоки раз в жизни, в украине - каждые 5 лет.
легкий способ профинансировать бюджет популистами, но вот только населения 20 млн испарилось.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:07

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн

Хочется обратить внимание на тот факт, что общий объем рефинанса на данный момент составляет 11 млрд, что в 4 раза меньше. Теория о финансировании облигаций за счет рефинанса под угрозой :)

Є така думка, що люди якось по-привикли до всіх цих інформаційних коливань що відбуваються у нашій країні. Виробився так би мовити певний імунітет до панікування. Олень у же не той. Та й кеди тепер почали берегти.
Люди допетрали що багато бігатні - це не завжди багато прибутку.
Хто хотів вже давно у валюті під матрасом. Хто хоче адреналіну - на гривнедепозитах. Але ключовий факт - стратегії заощаджень вибрані і лише коригуються. А ці коригування не так сильно впливають на ринок як це було раніше.
От і з банками виходить те ж саме. Гривня та валюта від депозитчиків є, а кредити видавати не має кому або ризики їх видачі надто великі. От банки і кредитують Мінфін через ОВДП.
Фактично ми в якійсь мірі здобули. Гроші населення почали працювати на країну. От тільки "вершки" від цього зберуть як завжди тільки обрані.
Якоїсь мега зради - я не бачу. Але й радіти особливо немає чому. А якщо врахувати ще профФесіоналізм Зе-команди то взагалі сумно стає.

Моя стратегія до осені наступна. Так як я майже використовую короткі операції купівлі/продажу, то все що нижче 27 - можна купляти без остраху втратити чи недозаробити. Так сам як і продавати все що вище 28 чи можливо 28,5. Як кому більше пасує.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:09

  proftpd66 написав:есть табличка от пiздорез.tv

после 28-29 мая можем улететь.

Зображення

https://youtu.be/GSY9yzAzniI?t=505

Ukraine Economic Outlook

Михаил Кухар про розничную торговлю в Украине и мире, динамику внешней торговли и рынок недвижимости. Полные видео, можно посмотреть по ссылке: https://bit.ly/3dsPJqn



вот что
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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