а смисл?
buy and hold
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:20
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:22
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:24
я буду Вам выплачивать % в случае хорошего заработка на обмене
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:25
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:25
Вы приписываете пересичным европейцам взгляды пересичных украинцев.
Плевать им на курс доллара к евро.
В Швеции курс кроны с 1996 года упал в начале нулевых от 5-6 до 11 (потом устаканился вблизи 8 ). Я тогда часто ездил туда, следил за курсом, и был очень огорчен. А шведам было глубоко плевать.
Меня опередили
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 21 тра, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:29
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:43
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:06
ну выше приводят примеры. как евро раз в жизни упал на 40%
или крона 30 лет назад упала
или доллар от золота 50 лет назад отвязали.
на западе обыватель испытывает такие шоки раз в жизни, в украине - каждые 5 лет.
легкий способ профинансировать бюджет популистами, но вот только населения 20 млн испарилось.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:07
Є така думка, що люди якось по-привикли до всіх цих інформаційних коливань що відбуваються у нашій країні. Виробився так би мовити певний імунітет до панікування. Олень у же не той. Та й кеди тепер почали берегти.
Люди допетрали що багато бігатні - це не завжди багато прибутку.
Хто хотів вже давно у валюті під матрасом. Хто хоче адреналіну - на гривнедепозитах. Але ключовий факт - стратегії заощаджень вибрані і лише коригуються. А ці коригування не так сильно впливають на ринок як це було раніше.
От і з банками виходить те ж саме. Гривня та валюта від депозитчиків є, а кредити видавати не має кому або ризики їх видачі надто великі. От банки і кредитують Мінфін через ОВДП.
Фактично ми в якійсь мірі здобули. Гроші населення почали працювати на країну. От тільки "вершки" від цього зберуть як завжди тільки обрані.
Якоїсь мега зради - я не бачу. Але й радіти особливо немає чому. А якщо врахувати ще профФесіоналізм Зе-команди то взагалі сумно стає.
Моя стратегія до осені наступна. Так як я майже використовую короткі операції купівлі/продажу, то все що нижче 27 - можна купляти без остраху втратити чи недозаробити. Так сам як і продавати все що вище 28 чи можливо 28,5. Як кому більше пасує.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:09
вот что
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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