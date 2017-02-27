Додано: Чет 21 тра, 2020 15:07

Сибарит написав: zzzzzz написав: С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн С начала мая портфель гривневых ОВГЗ на балансе банков вырос на 44 млрд.грн

Хочется обратить внимание на тот факт, что общий объем рефинанса на данный момент составляет 11 млрд, что в 4 раза меньше. Теория о финансировании облигаций за счет рефинанса под угрозой Хочется обратить внимание на тот факт, что общий объем рефинанса на данный момент составляет 11 млрд, что в 4 раза меньше. Теория о финансировании облигаций за счет рефинанса под угрозой

Є така думка, що люди якось по-привикли до всіх цих інформаційних коливань що відбуваються у нашій країні. Виробився так би мовити певний імунітет до панікування. Олень у же не той. Та й кеди тепер почали берегти.Люди допетрали що багато бігатні - це не завжди багато прибутку.Хто хотів вже давно у валюті під матрасом. Хто хоче адреналіну - на гривнедепозитах. Але ключовий факт - стратегії заощаджень вибрані і лише коригуються. А ці коригування не так сильно впливають на ринок як це було раніше.От і з банками виходить те ж саме. Гривня та валюта від депозитчиків є, а кредити видавати не має кому або ризики їх видачі надто великі. От банки і кредитують Мінфін через ОВДП.Фактично ми в якійсь мірі здобули. Гроші населення почали працювати на країну. От тільки "вершки" від цього зберуть як завжди тільки обрані.Якоїсь мега зради - я не бачу. Але й радіти особливо немає чому. А якщо врахувати ще профФесіоналізм Зе-команди то взагалі сумно стає.Моя стратегія до осені наступна. Так як я майже використовую короткі операції купівлі/продажу, то все що нижче 27 - можна купляти без остраху втратити чи недозаробити. Так сам як і продавати все що вище 28 чи можливо 28,5. Як кому більше пасує.