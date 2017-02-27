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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5480548154825483>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:13

  Alex2006 написав:
  heineken написав:
  Igor3777 написав:Аккуратно повангую, что сегодня пойдём на юга :mrgreen:

это вряд ли-кроме вербальных других поводов нет.Просто спрос неожиданно превысил предложение :roll:

Так юг - внизу :) Так что Игорь намекает на укрепление или он не знает где юг :)

Север вверху, юг внизу )
На север - гривна падает, на юг укрепляется :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:23

  Moneta написав:
  4x4 написав:
  Moneta написав:просто бюргеров дрессируют раз в 30-50 лет
...

Просто ради интереса - Вы о чем? :)

ну выше приводят примеры. как евро раз в жизни упал на 40%

или крона 30 лет назад упала

или доллар от золота 50 лет назад отвязали.

на западе обыватель испытывает такие шоки раз в жизни
...

И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар? :lol:
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по МБ, олени не повелись :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39

  Alex2006 написав:Судя по МБ, олени не повелись :)

рогатi зараз на пiдножному кормi,
гришi нема,
останнiй етап зубожиння: здавати нiкомунепотрiбний
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:41

  4x4 написав:И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар? :lol:


говорю же - не приучены бюргеры, ибо раз в жизни случаются кризисы.

ненька же упорно своих граждан приучала к 5-летним обвалам.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:51

  Alex2006 написав:Судя по МБ, олени не повелись :)

Один повёлся:
21.05.20 13:50
Минфин надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, – Марченко
Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, что облегчит выполнение госбюджета.

"Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас это курс – 30. При 30-ти рассчитывался бюджет. Это был прогнозный курс, он был рассчитан в марте, а вы понимаете, что в марте была турбулентность на валютном рынке. Потенциально мы бы хотели, чтобы был курс такой, какой мы заложили в бюджет. С этим опять-таки дискуссия с Нацбанком. И думаю, у нас есть взаимопонимание по этому вопросу", – сказал Марченко.

При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.

"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.05.2020..............22.05.2020
дата розрахунку..............20.05.2020..............21.05.2020
Євро.................................29,1403....................29,4616
Долар США......................26,5854....................26,7699
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия, вдохновленные вчерашним послеобеденным ростом. После утреннего кофе выросли на 3 копейки. К 11 часам, когда игроки массово дошли до рынка, сузили на копейку спред снизу до привычных 2 копеек. На этом, похоже, энтузиазм стал иссякать. Незадолго до 12 снизились на 2 копейки.
После полудня предприняли еще одну отчаянную попытку подрасти, приподнялись на 3 копейки и остановились. После обеда уверенно пошли вниз. Снижение на 11 копеек заняло менее 1.5 часов. Это снижение происходило при существенных оборотах. На месте НБУ я бы попытался во время этого снижения аккуратно выполнить план по закупкам :)
Официальный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000. За день снизились на 6 копеек относительно открытия и выросли на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.1125 (-9) +66
2018 - 26.0836 (-6) +69

2017 - 26.3697 (-3)
2016 - 25.2015 (-5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:01

komp
Так...він виявився один з небагатьох...

Середній курс USD Об’єм пропозицій

Покупка 26.7876 47.18 %

Продажа 26.8638 52.82 %

п.с. о-ть...мінфін уже виступає в ролі заганяли...
Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 21 тра, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:02

  Moneta написав:
  4x4 написав:И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар? :lol:


говорю же - не приучены бюргеры, ибо
...

:) Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:04

15-45:
Харьков 26.82 - 26.87 (утром 26.85 - 26.90).
Как и утром наблюдается курсовое разнообразие. На текущий момент по сравнению с 9-35 утра курс даже немного снизился.
Диапазон цен наличного доллара: 26.75..26.82 - 26.87..26.90 грн. за доллар (ПОВ, опт).
Стоит отметить, что в какой-то момент цена доллара в продаже у части харьковских ПОВ была на отметке 26.98..27.00, а после часа дня цены некоторое время были на уровне 26.85 - 26.95 грн. за доллар.

Сумы 26.75 - 26.90 (26.70 - 26.90)
Полтава 26.75 - 26.90 (26.70 - 26.90)

В Полтаве часть ПОВ ставили цену продажи 27.05, в Сумах курс продажи поднимался до 27.00 гривен за доллар.
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