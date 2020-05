Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39

Alex2006 написав: Судя по МБ, олени не повелись Судя по МБ, олени не повелись

рогатi зараз на пiдножному кормi,

гришi нема,

останнiй етап зубожиння: здавати нiкомунепотрiбний рогатi зараз на пiдножному кормi,гришi нема,останнiй етап зубожиння: здавати нiкомунепотрiбний

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/