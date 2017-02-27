21.05.20 13:50

Минфин надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, – Марченко

Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/$, что облегчит выполнение госбюджета.



"Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас это курс – 30. При 30-ти рассчитывался бюджет. Это был прогнозный курс, он был рассчитан в марте, а вы понимаете, что в марте была турбулентность на валютном рынке. Потенциально мы бы хотели, чтобы был курс такой, какой мы заложили в бюджет. С этим опять-таки дискуссия с Нацбанком. И думаю, у нас есть взаимопонимание по этому вопросу", – сказал Марченко.



При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.



"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать.