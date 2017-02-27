Север вверху, юг внизу )
На север - гривна падает, на юг укрепляется
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:13
Север вверху, юг внизу )
На север - гривна падает, на юг укрепляется
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:23
И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар?
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя по МБ, олени не повелись
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39
рогатi зараз на пiдножному кормi,
гришi нема,
останнiй етап зубожиння: здавати нiкомунепотрiбний
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:41
говорю же - не приучены бюргеры, ибо раз в жизни случаются кризисы.
ненька же упорно своих граждан приучала к 5-летним обвалам.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:51
Один повёлся:
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:58
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.05.2020..............22.05.2020
дата розрахунку..............20.05.2020..............21.05.2020
Євро.................................29,1403....................29,4616
Долар США......................26,5854....................26,7699
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 7 копеек выше вчерашнего закрытия, вдохновленные вчерашним послеобеденным ростом. После утреннего кофе выросли на 3 копейки. К 11 часам, когда игроки массово дошли до рынка, сузили на копейку спред снизу до привычных 2 копеек. На этом, похоже, энтузиазм стал иссякать. Незадолго до 12 снизились на 2 копейки.
После полудня предприняли еще одну отчаянную попытку подрасти, приподнялись на 3 копейки и остановились. После обеда уверенно пошли вниз. Снижение на 11 копеек заняло менее 1.5 часов. Это снижение происходило при существенных оборотах. На месте НБУ я бы попытался во время этого снижения аккуратно выполнить план по закупкам
Официальный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000. За день снизились на 6 копеек относительно открытия и выросли на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.1125 (-9) +66
2018 - 26.0836 (-6) +69
2017 - 26.3697 (-3)
2016 - 25.2015 (-5)
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:01
komp
Так...він виявився один з небагатьох...
Середній курс USD Об’єм пропозицій
Покупка 26.7876 47.18 %
Продажа 26.8638 52.82 %
п.с. о-ть...мінфін уже виступає в ролі заганяли...
Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 21 тра, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:02
Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:04
15-45:
Харьков 26.82 - 26.87 (утром 26.85 - 26.90).
Как и утром наблюдается курсовое разнообразие. На текущий момент по сравнению с 9-35 утра курс даже немного снизился.
Диапазон цен наличного доллара: 26.75..26.82 - 26.87..26.90 грн. за доллар (ПОВ, опт).
Стоит отметить, что в какой-то момент цена доллара в продаже у части харьковских ПОВ была на отметке 26.98..27.00, а после часа дня цены некоторое время были на уровне 26.85 - 26.95 грн. за доллар.
Сумы 26.75 - 26.90 (26.70 - 26.90)
Полтава 26.75 - 26.90 (26.70 - 26.90)
В Полтаве часть ПОВ ставили цену продажи 27.05, в Сумах курс продажи поднимался до 27.00 гривен за доллар.
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