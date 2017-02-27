4x4 написав:И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар?
говорю же - не приучены бюргеры, ибо ...
Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.
Moneta написав: говорю же - не приучены бюргеры, ибо ...
Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.
Как для наших парнокопытных ? ))) таки да. Скажу больше - пересічним (як то кажуть рідною мовою) бюргерам глубоко ..... какой курс евро к доллару. Собственно, и все ))).