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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5480548154825483

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

4x4 написав:
  Moneta написав:
  4x4 написав:И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар? :lol:


говорю же - не приучены бюргеры, ибо
...

:) Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку :)
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:15

  alter написав:
4x4 написав:
  Moneta написав:
говорю же - не приучены бюргеры, ибо
...

:) Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку :)
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.

Как для наших парнокопытных ? ))) таки да. Скажу больше - пересічним (як то кажуть рідною мовою) бюргерам глубоко ..... какой курс евро к доллару. Собственно, и все ))).
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:50

  vovakwasov написав:Зображення

може так буде? (майже весь сьогоднішній ріст зійшов на ніць :? ) ( на міняйло погляньте... всі ломонулись продавати :lol: )

Судя по всему,это ваш вид сбоку.
Дед Мороз
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