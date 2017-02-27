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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5481548254835484>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

4x4 написав:
  Moneta написав:
  4x4 написав:И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар? :lol:


говорю же - не приучены бюргеры, ибо
...

:) Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку :)
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:15

  alter написав:
4x4 написав:
  Moneta написав:
говорю же - не приучены бюргеры, ибо
...

:) Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку :)
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.

Как для наших парнокопытных ? ))) таки да. Скажу больше - пересічним (як то кажуть рідною мовою) бюргерам глубоко ..... какой курс евро к доллару. Собственно, и все ))).
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:50

  vovakwasov написав:Зображення

може так буде? (майже весь сьогоднішній ріст зійшов на ніць :? ) ( на міняйло погляньте... всі ломонулись продавати :lol: )

Судя по всему,это ваш вид сбоку.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:02

после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:12

  Moneta написав:после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85


після таких інтерв'ю за гривневими ОВДП буде черга :lol:
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:15

  vovamuha007 написав:
  Moneta написав:после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85


після таких інтерв'ю за гривневими ОВДП буде черга :lol:


да и какой смысл в гривнодепо тогда? :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:18

  proftpd66 написав:
  Alex2006 написав:
  proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта :lol:

когда теперь продавать?

налик 26.8

вгору?

Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.
Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.
Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.
Итого у вас было 2 варианта действий:
1. Купить бакс с целью перепродажи
2. Уйти/пополнить этой гривной на депо
При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?


Ваше размышление затрагивает несколько философский вопросов.

1) Гас-Мяс газобменник светил 26.65 и продажа 26.5 Это в первые такое.
я потратил время в банкомате 30 минут + такси за 40 грн, 10 минут постоял на улице и подрочил п2п картами. 40-70 минут потратил.

1, а) пока рано говорить, как продавать. Смотря как Алла или Газ-мяс будет светить курс.

2) Михаил Кухар, прогнозирует почти 100% верный прогноз за 2 недели. Он прогнозировал что есть вероятность 28+ после 20 чисел. При том ВЕСЬ его прогноз был верный и точный. Может быть он сам не ожидал. Сейчас была проблема с Байденом. МВФ может не дать, и он сообщил 28. Если даст до 26. Это называется точка бифуркации (забыл как это называется, что можно вырулить вниз и вверх)

можно словить 28. Хотя, я сам не верю.

3) Гас-Мяс газобменник - 4% (3.2%) до восстребованния USD/EUR. при сумма ~15к капало 30-40USD/EUR

4)
8000*28-8000*26.65 = 10800
8000*27.5-8000*26.65 = 6800
8000*27.1-8000*26.65 = 3600

5) если мы пойдем в низ, то продам по 26.4-26.5 зафиксирую убыток 25-35коп.

8000*26.35-8000*26.65 = -2400

6) я потратил 60 минут, согласен. Чувствую себя де*** :) но вся жизнь - это потеря денег. Время - это потеря денег. Если я тратил время на знакомство с девушками, но они не показали мне на табло прекрасные половые органы, то это надо записать в убыток? 100-300 часов убыток, а тут только 1 час :lol:


испугался опять:
слил обратно по 26.75 +10 коп - 5к доллара
и евро по 29.15 было 29.00 другие банки 28.75 - 2.5к евро

завтра опять покупать по 26.65? :lol:

5000*26.75-5000*26.65 = 500
2500*29.15-2500*28.9 = 625 (условоно)
2500*29.15-2500*28.75 = 1000 (условоно)

500+625=1125 грн.

Банду геть?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 21 тра, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:19

  Moneta написав:
  vovamuha007 написав:
  Moneta написав:после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85


після таких інтерв'ю за гривневими ОВДП буде черга :lol:


да и какой смысл в гривнодепо тогда? :mrgreen:

Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:23

  komp написав:
При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.

"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать.

Бурные, продолжительнве апплодисменты, переходящие в овации. Нужно срочно в штат взять предсказательницу. На худой конец - гадалку.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:25

  Moneta написав:
  vovamuha007 написав:
  Moneta написав:после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85


після таких інтерв'ю за гривневими ОВДП буде черга :lol:


да и какой смысл в гривнодепо тогда? :mrgreen:


до восстребования 12%(10%). У меня минимальный остаток в газике 15%(12%). Если до конца года критичный курс 32грн. Я выиграю 2 грн даже если будет 30 :!: :wink:
Онлайн обмен иногда по хорошему курсу когда нафто-газ сливает евро бакс.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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