4x4 написав:И??? Стучали копытами в направлении ближайшей обменки (эммм, банка) скупать наличный доллар?
говорю же - не приучены бюргеры, ибо ...
Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.
Moneta написав: говорю же - не приучены бюргеры, ибо ...
Ибо менталитет иной. В силу ряда причин. Одна из которых (немаловажная) - сильное государство как институция. Предлагаю на этой мажорной ноте закончить наши прения. В целом расхождений у нас нет, а частности... если шо - в личку
Или же просто импортозависимость у бюргеров намного менее выражена, чем у нас. И колебания курса не имеют такого большого значения.
Как для наших парнокопытных ? ))) таки да. Скажу больше - пересічним (як то кажуть рідною мовою) бюргерам глубоко ..... какой курс евро к доллару. Собственно, и все ))).
proftpd66 написав:я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору?
Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее. Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо. Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн. Итого у вас было 2 варианта действий: 1. Купить бакс с целью перепродажи 2. Уйти/пополнить этой гривной на депо При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
Ваше размышление затрагивает несколько философский вопросов.
1) Гас-Мяс газобменник светил 26.65 и продажа 26.5 Это в первые такое. я потратил время в банкомате 30 минут + такси за 40 грн, 10 минут постоял на улице и подрочил п2п картами. 40-70 минут потратил.
1, а) пока рано говорить, как продавать. Смотря как Алла или Газ-мяс будет светить курс.
2) Михаил Кухар, прогнозирует почти 100% верный прогноз за 2 недели. Он прогнозировал что есть вероятность 28+ после 20 чисел. При том ВЕСЬ его прогноз был верный и точный. Может быть он сам не ожидал. Сейчас была проблема с Байденом. МВФ может не дать, и он сообщил 28. Если даст до 26. Это называется точка бифуркации (забыл как это называется, что можно вырулить вниз и вверх)
можно словить 28. Хотя, я сам не верю.
3) Гас-Мяс газобменник - 4% (3.2%) до восстребованния USD/EUR. при сумма ~15к капало 30-40USD/EUR
5) если мы пойдем в низ, то продам по 26.4-26.5 зафиксирую убыток 25-35коп.
8000*26.35-8000*26.65 = -2400
6) я потратил 60 минут, согласен. Чувствую себя де*** но вся жизнь - это потеря денег. Время - это потеря денег. Если я тратил время на знакомство с девушками, но они не показали мне на табло прекрасные половые органы, то это надо записать в убыток? 100-300 часов убыток, а тут только 1 час
испугался опять: слил обратно по 26.75 +10 коп - 5к доллара и евро по 29.15 было 29.00 другие банки 28.75 - 2.5к евро
Moneta написав:после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85
після таких інтерв'ю за гривневими ОВДП буде черга
да и какой смысл в гривнодепо тогда?
Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Moneta написав:после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85
після таких інтерв'ю за гривневими ОВДП буде черга
да и какой смысл в гривнодепо тогда?
до восстребования 12%(10%). У меня минимальный остаток в газике 15%(12%). Если до конца года критичный курс 32грн. Я выиграю 2 грн даже если будет 30 Онлайн обмен иногда по хорошему курсу когда нафто-газ сливает евро бакс.
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