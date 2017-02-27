Alex2006 написав:Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда.
транши МВФ не сливаются, они остаются в ЗВР под контролем МФО на счетах в США, как кредитный залог. правительство лишь допечатывает обеспеченную гривну на эту сумму и покрывает дефицит. валютой пользоваться практически нельзя, кроме оговоренных параметров и возврата обратно.
сливать можно еврооблигации, но там 12% годовых нынче для Украины в СКВ. где министр рассчитывает найти дурака под 10-12% в гривне не ясно. да еще и с надеждами на 20% девал до конца года
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 21 тра, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Намагаюсь зрозуміти, що сподвигло міністра виразити надію на курс 30: 1. Він накупився долара по 28,хх і тепер хоче вийти в плюси. 2. Його винайняли міняли для загону оленів в долар. 3. Коли міністр виражає надію на курс 30 при планах продажу ОВДП на більше ніж 500 ярдів, виникають переживання про стан його здоров'я.
п.с.На користь третього пункту говорить те, що МІНІСТР ФІНАНСІВ озвучує цифру 30, коли закладена цифра 29,5!!!