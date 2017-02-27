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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5481548254835484

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 338
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:27

  Alex2006 написав:Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда.


транши МВФ не сливаются, они остаются в ЗВР под контролем МФО на счетах в США, как кредитный залог.
правительство лишь допечатывает обеспеченную гривну на эту сумму и покрывает дефицит.
валютой пользоваться практически нельзя, кроме оговоренных параметров и возврата обратно.

сливать можно еврооблигации, но там 12% годовых нынче для Украины в СКВ. где министр рассчитывает найти дурака под 10-12% в гривне не ясно. да еще и с надеждами на 20% девал до конца года :wink:
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 21 тра, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:28

  Moneta написав:
  vovamuha007 написав:
  Moneta написав:после интервью министра - миняйло уверенно закрепился на .79/.85


після таких інтерв'ю за гривневими ОВДП буде черга :lol:


да и какой смысл в гривнодепо тогда? :mrgreen:

погодьтесь, що реакція ринку на слова міністра, скажемо так - слабенька :)


п.с. дійдемо до 27.00 - фіксону збиток - перейду в долар
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Чет 21 тра, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:36

  4x4 написав:
  komp написав:
При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.

"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать.

Бурные, продолжительнве апплодисменты, переходящие в овации. Нужно срочно в штат взять предсказательницу. На худой конец - гадалку.


Зря стебётесь. Предскажите вы? В текущих макроэкономических уловиях практически невозможно давать прогнозы длиннее чем на месяц
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:43

  Moneta написав:ненька же упорно своих граждан приучала к 5-летним обвалам.

1998, 2008, 2014. Где тут обвалы каждые 5 лет ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:где министр рассчитывает найти дурака под 10-12% в гривне не ясно.
может свои кровные под 10-12% в овгз зальёт.
  vovamuha007 написав:погодьтесь, що реакція ринку на слова міністра, скажемо так - слабенька
рынок не воспринимает всерьёз эту клоунаду.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:56

Где Саша? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:20

Намагаюсь зрозуміти, що сподвигло міністра виразити надію на курс 30:
1. Він накупився долара по 28,хх і тепер хоче вийти в плюси.
2. Його винайняли міняли для загону оленів в долар.
3. Коли міністр виражає надію на курс 30 при планах продажу ОВДП на більше ніж 500 ярдів, виникають переживання про стан його здоров'я.

п.с.На користь третього пункту говорить те, що МІНІСТР ФІНАНСІВ озвучує цифру 30, коли закладена цифра 29,5!!!
vovamuha007
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