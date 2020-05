Додано: Чет 21 тра, 2020 18:58

Moneta написав: Alex2006 написав: Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда. Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда.



транши МВФ не сливаются, они остаются в ЗВР под контролем МФО на счетах в США, как кредитный залог.

правительство лишь допечатывает обеспеченную гривну на эту сумму и покрывает дефицит.

валютой пользоваться практически нельзя, кроме оговоренных параметров и возврата обратно.



сливать можно еврооблигации, но там 12% годовых нынче для Украины в СКВ. где министр рассчитывает найти дурака под 10-12% в гривне не ясно. да еще и с надеждами на 20% девал до конца года транши МВФ не сливаются, они остаются в ЗВР под контролем МФО на счетах в США, как кредитный залог.правительство лишь допечатывает обеспеченную гривну на эту сумму и покрывает дефицит.валютой пользоваться практически нельзя, кроме оговоренных параметров и возврата обратно.сливать можно еврооблигации, но там 12% годовых нынче для Украины в СКВ. где министр рассчитывает найти дурака под 10-12% в гривне не ясно. да еще и с надеждами на 20% девал до конца года

при 0% бонди ФРС та -0.003 у Великобританii, думаю, що навiть на 3% у доларах ОВДП будуть цiкавi, зараз вдала ситуацiя для перекредитування при 0% бонди ФРС та -0.003 у Великобританii, думаю, що навiть на 3% у доларах ОВДП будуть цiкавi, зараз вдала ситуацiя для перекредитування

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/