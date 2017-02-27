RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5482548354845485

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 339
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
47
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:45

Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений

Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне. Так может это к ревальвации спич такой был, ну по традиции всегда выходило обратное...
Tatkaumnihka
 
Повідомлень: 160
З нами з: 05.11.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:51

Tatkaumnihka
Вряд ли, при ревальвации поступлений станет еще меньше, итак ситуация хреновая, куда еще меньше, так что только девал.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:58

  Moneta написав:
  Alex2006 написав:Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда.


транши МВФ не сливаются, они остаются в ЗВР под контролем МФО на счетах в США, как кредитный залог.
правительство лишь допечатывает обеспеченную гривну на эту сумму и покрывает дефицит.
валютой пользоваться практически нельзя, кроме оговоренных параметров и возврата обратно.

сливать можно еврооблигации, но там 12% годовых нынче для Украины в СКВ. где министр рассчитывает найти дурака под 10-12% в гривне не ясно. да еще и с надеждами на 20% девал до конца года :wink:

при 0% бонди ФРС та -0.003 у Великобританii, думаю, що навiть на 3% у доларах ОВДП будуть цiкавi, зараз вдала ситуацiя для перекредитування
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19290
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:02

  75stasstas75 написав:Tatkaumnihka
Вряд ли, при ревальвации поступлений станет еще меньше, итак ситуация хреновая, куда еще меньше, так что только девал.

народ, уже 4 роки курс 26+- а закрома ЗВР не тануть, це ж не Арбуз що зливав ЗВР дла ПА8
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19290
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09

по оперативным данным нбу за апрель увеличилась денежная масса в обращении на 28 ярда. Также увеличились звр на 771 млн.долларов:

М0 = 417726.62 млн.грн [+28436.63]
М2 = 1542323.16 млн.грн [+28326.23]
М3 = 1545689.32 млн.грн [+28571.56]
ЗВР = 25694.84 млн.долл [+771.09]
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1989
З нами з: 26.02.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Tatkaumnihka написав:Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне.

Начнем с того, что не впервые. В прошлом году Маркарова уже жаловалась на слишком крепкую гривну. Проблемы экономики от чрезмерно крепкой валюты известны. До прошлого года поводов для таких жалоб не было ни у кого.
Теперь попробуем чуть поразбираться с информацией.
В процитированном здесь материале фраза о надежде на девальвацию принадлежит журналистам. А в цитате первоисточника речь идет о курсе 30 по которому верстался бюджет (округлено по правилам) в контексте этого самого бюджета. В цитате криминала нет.
В других источниках по цитатам видно, что министр надеется на пересмотр бюджета для его улучшения в случае развития событий по более благоприятному сценарию.
Простора в толкованиях у журналистов много, поскольку за полный оригинал интервью издание хочет денег, а значит проверить информацию смогут не только лишь все. Я платить не готов и рекламировать платное издание не буду.
Я просто предложу настороженно относиться к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам.
По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 6374 раз.
 
Профіль
9
5
11
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:21

Приват онлайн испугался и поставил 26.650 / 26.954
Умиляет курс покупки :wink:
Впрочем, остальные банки не лучше, Укргаз покупает по 26.3
Какое там правило: следить не за курсом продажи валюты, а за курсом покупки?
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 21 тра, 2020 19:27, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17294
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:25

  Сибарит написав:
  Tatkaumnihka написав:Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне.

Начнем с того, что не впервые. В прошлом году Маркарова уже жаловалась на слишком крепкую гривну. Проблемы экономики от чрезмерно крепкой валюты известны. До прошлого года поводов для таких жалоб не было ни у кого.
Теперь попробуем чуть поразбираться с информацией.
В процитированном здесь материале фраза о надежде на девальвацию принадлежит журналистам. А в цитате первоисточника речь идет о курсе 30 по которому верстался бюджет (округлено по правилам) в контексте этого самого бюджета. В цитате криминала нет.
В других источниках по цитатам видно, что министр надеется на пересмотр бюджета для его улучшения в случае развития событий по более благоприятному сценарию.
Простора в толкованиях у журналистов много, поскольку за полный оригинал интервью издание хочет денег, а значит проверить информацию смогут не только лишь все. Я платить не готов и рекламировать платное издание не буду.
Я просто предложу настороженно относиться к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам.
По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.


на табло мы увидим необычную картину? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 22.12.16
Подякував: 199 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:29

Укрепление американской валюты спровоцировало резкое падение стоимости драгоценных металлов.
Согласно данным торгов 21 мая, стоимость июньского фьючерса на золото на Comex упала сразу на $8,9 (минус 0,51%): за тройскую унцию сегодня утром предлагали $1743,2.
При этом июльский фьючерс на серебро «просел» на 1,74%: унция металла оценивается в $17,718.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5482548354845485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Василь-Рівне і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1889, 1890, 1891
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18908 2312453
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 19:05
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 39, 40, 41
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
409 86940
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 16:17
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6962 1559717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 13:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (425)
21.05.2020 19:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.