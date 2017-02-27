Додано: Чет 21 тра, 2020 19:15

Tatkaumnihka написав: Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне. Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне.

Начнем с того, что не впервые. В прошлом году Маркарова уже жаловалась на слишком крепкую гривну. Проблемы экономики от чрезмерно крепкой валюты известны. До прошлого года поводов для таких жалоб не было ни у кого.Теперь попробуем чуть поразбираться с информацией.В процитированном здесь материале фраза о надежде на девальвацию принадлежит журналистам. А в цитате первоисточника речь идет о курсе 30 по которому верстался бюджет (округлено по правилам) в контексте этого самого бюджета. В цитате криминала нет.В других источниках по цитатам видно, что министр надеется на пересмотр бюджета для его улучшения в случае развития событий по более благоприятному сценарию.Простора в толкованиях у журналистов много, поскольку за полный оригинал интервью издание хочет денег, а значит проверить информацию смогут не только лишь все. Я платить не готов и рекламировать платное издание не буду.Я просто предложу настороженно относиться к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам.По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.