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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:45
Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений
Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне. Так может это к ревальвации спич такой был, ну по традиции всегда выходило обратное...
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Tatkaumnihka
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:51
Tatkaumnihka
Вряд ли, при ревальвации поступлений станет еще меньше, итак ситуация хреновая, куда еще меньше, так что только девал.
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75stasstas75
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:58
Moneta написав: Alex2006 написав:
Когда "тогда"? Министр просто надееться подогреть спорс оленей чтобы слить транш по-дороже. Хотеть девальвацию ради выполнения бюджета - это путь в никуда.
транши МВФ не сливаются, они остаются в ЗВР под контролем МФО на счетах в США, как кредитный залог.
правительство лишь допечатывает обеспеченную гривну на эту сумму и покрывает дефицит.
валютой пользоваться практически нельзя, кроме оговоренных параметров и возврата обратно.
сливать можно еврооблигации, но там 12% годовых нынче для Украины в СКВ. где министр рассчитывает найти дурака под 10-12% в гривне не ясно. да еще и с надеждами на 20% девал до конца года
при 0% бонди ФРС та -0.003 у Великобританii, думаю, що навiть на 3% у доларах ОВДП будуть цiкавi, зараз вдала ситуацiя для перекредитування
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:02
75stasstas75 написав:Tatkaumnihka
Вряд ли, при ревальвации поступлений станет еще меньше, итак ситуация хреновая, куда еще меньше, так что только девал.
народ, уже 4 роки курс 26+- а закрома ЗВР не тануть, це ж не Арбуз що зливав ЗВР дла ПА8
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09
по оперативным данным нбу за апрель увеличилась денежная масса в обращении на 28 ярда. Также увеличились звр на 771 млн.долларов:
М0 = 417726.62 млн.грн [+28436.63]
М2 = 1542323.16 млн.грн [+28326.23]
М3 = 1545689.32 млн.грн [+28571.56]
ЗВР = 25694.84 млн.долл [+771.09]
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:15
Tatkaumnihka написав:
Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне.
Начнем с того, что не впервые. В прошлом году Маркарова уже жаловалась на слишком крепкую гривну. Проблемы экономики от чрезмерно крепкой валюты известны. До прошлого года поводов для таких жалоб не было ни у кого.
Теперь попробуем чуть поразбираться с информацией.
В процитированном здесь материале фраза о надежде на девальвацию принадлежит журналистам. А в цитате первоисточника речь идет о курсе 30 по которому верстался бюджет (округлено по правилам) в контексте этого самого бюджета. В цитате криминала нет.
В других источниках по цитатам видно, что министр надеется на пересмотр бюджета для его улучшения в случае развития событий по более благоприятному сценарию.
Простора в толкованиях у журналистов много, поскольку за полный оригинал интервью издание хочет денег, а значит проверить информацию смогут не только лишь все. Я платить не готов и рекламировать платное издание не буду.
Я просто предложу настороженно относиться к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам.
По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.
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Сибарит
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:21
Приват онлайн испугался и поставил 26.650 / 26.954
Умиляет курс покупки
Впрочем, остальные банки не лучше, Укргаз покупает по 26.3
Какое там правило: следить не за курсом продажи валюты, а за курсом покупки?
Востаннє редагувалось Starikan
в Чет 21 тра, 2020 19:27, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:25
Сибарит написав: Tatkaumnihka написав:
Впервые такое, что министр надеется на девальвацию. Обычно министры , главы нбу вещали перед девалом о крепкой гривне.
Начнем с того, что не впервые. В прошлом году Маркарова уже жаловалась на слишком крепкую гривну. Проблемы экономики от чрезмерно крепкой валюты известны. До прошлого года поводов для таких жалоб не было ни у кого.
Теперь попробуем чуть поразбираться с информацией.
В процитированном здесь материале фраза о надежде на девальвацию принадлежит журналистам. А в цитате первоисточника речь идет о курсе 30 по которому верстался бюджет (округлено по правилам) в контексте этого самого бюджета. В цитате криминала нет.
В других источниках по цитатам видно, что министр надеется на пересмотр бюджета для его улучшения в случае развития событий по более благоприятному сценарию.
Простора в толкованиях у журналистов много, поскольку за полный оригинал интервью издание хочет денег, а значит проверить информацию смогут не только лишь все. Я платить не готов и рекламировать платное издание не буду.
Я просто предложу настороженно относиться к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам.
По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.
на табло мы увидим необычную картину?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:29
Укрепление американской валюты спровоцировало резкое падение стоимости драгоценных металлов.
Согласно данным торгов 21 мая, стоимость июньского фьючерса на золото на Comex упала сразу на $8,9 (минус 0,51%): за тройскую унцию сегодня утром предлагали $1743,2.
При этом июльский фьючерс на серебро «просел» на 1,74%: унция металла оценивается в $17,718.
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75stasstas75
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:19
75stasstas75 написав:
Укрепление американской валюты спровоцировало резкое падение стоимости драгоценных металлов.
Согласно данным торгов 21 мая, стоимость июньского фьючерса на золото на Comex упала сразу на $8,9 (минус 0,51%): за тройскую унцию сегодня утром предлагали $1743,2.
При этом июльский фьючерс на серебро «просел» на 1,74%: унция металла оценивается в $17,718.
Оно уже месяц болтается в коридоре. И для этого есть отдельная ветка-горячие новости по драгоценным металлам
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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