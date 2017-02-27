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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:28
Сибарит написав:
Я просто предложу настороженно относитьcя к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам.
По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.
Просто снимаю шляпу. На работе особо не было времени порыться, откуда ноги растут. Купился, блин, на цитаты, вброшенные пользователем komp.
Сибарит, мое уважение
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:34
koder написав: 4x4 написав: komp написав:
При этом глава Минфина допустил
, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.
"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать
.
Бурные, продолжительнве апплодисменты, переходящие в овации. Нужно срочно в штат взять предсказательницу. На худой конец - гадалку.
Зря стебётесь. Предскажите вы? В текущих макроэкономических уловиях практически невозможно давать прогнозы длиннее чем на месяц
Править свое сообщение не буду. Несмотря на то, что был неправ в суждениях. Увы, ориентировался на то, что было здесь подано. И, как бы, уже давно не мальчик, и такие вещи нужно проверять по первоисточнику... Купился, бывает... Урок на будущее. Был неправ.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39
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Просьба к лайкнувшим мой пост про бурные и продолжительные апплодисменты - снимите свои лайки. Первоначальное сообщение дополнено. Сорри...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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