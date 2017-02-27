Просто снимаю шляпу. На работе особо не было времени порыться, откуда ноги растут. Купился, блин, на цитаты, вброшенные пользователем komp.
Сибарит, мое уважение
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:28
Просто снимаю шляпу. На работе особо не было времени порыться, откуда ноги растут. Купился, блин, на цитаты, вброшенные пользователем komp.
Сибарит, мое уважение
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:34
Править свое сообщение не буду. Несмотря на то, что был неправ в суждениях. Увы, ориентировался на то, что было здесь подано. И, как бы, уже давно не мальчик, и такие вещи нужно проверять по первоисточнику... Купился, бывает... Урок на будущее. Был неправ.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39
4x4
Просьба к лайкнувшим мой пост про бурные и продолжительные апплодисменты - снимите свои лайки. Первоначальное сообщение дополнено. Сорри...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:29
Казначеи рассказали, что большого спроса на доллар сегодня не наблюдалось. Нацбанк ничего не покупал, а Ситибанк взял порядка $30 млн. Было немного импорта, и достаточно много спекулятивных сделок.
Общий объем торгов на межбанке подрос со вчерашних $100 млн до $150 млн.
Рассказывали, что спрос на валюту стал подрастать в регионах, и в первую очередь за счет рынков, которые открылись после карантина. Более всего выделяли в этой связи одесский "Привоз", говорили, что китайцы там скупали американскую валюту под закупку импортного товара, которая оплачивается наличными. Но к вечеру оптовые цены все равно отошли вниз за межбанком - до 26,77-26,83 грн/$", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
После заявлений из правительства много ходило теоретических разговоров о девальвации гривны: министр экономики Игорь Петрашко сегодня критиковал НБУ за чрезвычайно крепкую гривну, которая мешает наполнению бюджета, а министр финансов Сергей Марченко открыто заявил, что ему для наполнения бюджета нужен курс 30 грн/$, и он в этом вопросе взаимодействует с Нацбанком.
Казначеи рассказали, что завтра финансисты не планируют активного увеличения своих валютных позиций (валютного запаса). Во-первых, в пятницу ждут узкого рынка из-за конца недели, а во-вторых - новая неделя начнется с выходного в США. 25 мая в Соединенных Штатах День Поминовения (Memorial Day), национальный день памяти. Потому американские банки работать не будут, и украинские компании также доллары перечислить не смогут, так что и значительного спроса на них быть не должно.
Рынок могут раскачать со вторника, тогда могут начаться новые валютные покупки и курсовая игра. Следующая неделя примечательна крупными выплатами Минфином процентов (купонов) по гривневым гособлигациям. Они будут происходить каждый и общая сумма окажется весьма внушительной - 3,2 млрд грн:
25 мая - 314 млн грн;
26 мая - 261 млн грн;
27 мая - 1,6 млрд грн;
28 мая - 506 млн грн;
29 мая - 251 млн грн;
30 мая - 246 млн грн.
Какая часть из выплаченных сумм будет перевложена в новые ОВГЗ, а какую будут конвертировать в доллар и выводить из Украины - еще неясно. Минфин даже не сделал заявления о планах по количеству новых выпусков гособлигаций на ближайший вторник, 26 мая.
Пока финансисты прогнозируют сохранение нового курсового диапазона. Ждут завтра межбанковских торгов в рамках 26,70-26,80 грн/$.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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