Просто снимаю шляпу. На работе особо не было времени порыться, откуда ноги растут. Купился, блин, на цитаты, вброшенные пользователем komp.
Сибарит, мое уважение
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:28
Просто снимаю шляпу. На работе особо не было времени порыться, откуда ноги растут. Купился, блин, на цитаты, вброшенные пользователем komp.
Сибарит, мое уважение
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:34
Править свое сообщение не буду. Несмотря на то, что был неправ в суждениях. Увы, ориентировался на то, что было здесь подано. И, как бы, уже давно не мальчик, и такие вещи нужно проверять по первоисточнику... Купился, бывает... Урок на будущее. Был неправ.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:39
4x4
Просьба к лайкнувшим мой пост про бурные и продолжительные апплодисменты - снимите свои лайки. Первоначальное сообщение дополнено. Сорри...
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:29
Казначеи рассказали, что большого спроса на доллар сегодня не наблюдалось. Нацбанк ничего не покупал, а Ситибанк взял порядка $30 млн. Было немного импорта, и достаточно много спекулятивных сделок.
Общий объем торгов на межбанке подрос со вчерашних $100 млн до $150 млн.
Рассказывали, что спрос на валюту стал подрастать в регионах, и в первую очередь за счет рынков, которые открылись после карантина. Более всего выделяли в этой связи одесский "Привоз", говорили, что китайцы там скупали американскую валюту под закупку импортного товара, которая оплачивается наличными. Но к вечеру оптовые цены все равно отошли вниз за межбанком - до 26,77-26,83 грн/$", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
После заявлений из правительства много ходило теоретических разговоров о девальвации гривны: министр экономики Игорь Петрашко сегодня критиковал НБУ за чрезвычайно крепкую гривну, которая мешает наполнению бюджета, а министр финансов Сергей Марченко открыто заявил, что ему для наполнения бюджета нужен курс 30 грн/$, и он в этом вопросе взаимодействует с Нацбанком.
Казначеи рассказали, что завтра финансисты не планируют активного увеличения своих валютных позиций (валютного запаса). Во-первых, в пятницу ждут узкого рынка из-за конца недели, а во-вторых - новая неделя начнется с выходного в США. 25 мая в Соединенных Штатах День Поминовения (Memorial Day), национальный день памяти. Потому американские банки работать не будут, и украинские компании также доллары перечислить не смогут, так что и значительного спроса на них быть не должно.
Рынок могут раскачать со вторника, тогда могут начаться новые валютные покупки и курсовая игра. Следующая неделя примечательна крупными выплатами Минфином процентов (купонов) по гривневым гособлигациям. Они будут происходить каждый и общая сумма окажется весьма внушительной - 3,2 млрд грн:
25 мая - 314 млн грн;
26 мая - 261 млн грн;
27 мая - 1,6 млрд грн;
28 мая - 506 млн грн;
29 мая - 251 млн грн;
30 мая - 246 млн грн.
Какая часть из выплаченных сумм будет перевложена в новые ОВГЗ, а какую будут конвертировать в доллар и выводить из Украины - еще неясно. Минфин даже не сделал заявления о планах по количеству новых выпусков гособлигаций на ближайший вторник, 26 мая.
Пока финансисты прогнозируют сохранение нового курсового диапазона. Ждут завтра межбанковских торгов в рамках 26,70-26,80 грн/$.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:13
Сибарит полный текст в оригинале:
по курсу сверял - на НВ то же самое сказано.
... В минулому році була дискусія, пов'язана з курсом гривні. Курс гривні почав зміцнюватися, були недоотримання податків від імпорту. Який зараз прийнятний курс гривні для бюджету?
— Нема прийнятного або неприйнятного, є курс гривні, на основі якого розраховувався бюджет. Зараз це курс — 30.
При 30-ти розраховувався бюджет. Це був прогнозний курс, він був розрахований у березні, а ви розумієте, що в березні була турбулентність на валютному ринку.
Потенційно ми б хотіли, щоб був курс такий, який ми заклали в бюджет. З цим знову-таки є дискусія з Нацбанком. І думаю, у нас є взаєморозуміння з цього
питання.
Маст_рид, как говорится. Познавательно и не очень весело (для грн.) Хотя его первое большое вью в марте было хуже. Сейчас, когда МВФ уже на сносях, парень заметно повеселел.
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:37
4x4 еще Вам отвечу, тоже с уважением.
пользователь komp процитировал Бизнес-Цензор. Там в заголовке переформулирована цитата с НВ, но мысль минфина передана именно та, оригинальная во всех смыслах (хочу курс 30, других идей, как выполнять бюджет, нет, дискутирую это с НБУ, который, надо понимать, не намерен пока ему 30 рисовать). Ничего другого я в этом фрагменте не увидел.
полный текст в оригинале:
по курсу сверял - на НВ то же самое сказано.
"... В минулому році була дискусія, пов'язана з курсом гривні. Курс гривні почав зміцнюватися, були недоотримання податків від імпорту. Який зараз прийнятний курс гривні для бюджету?
— Нема прийнятного або неприйнятного, є курс гривні, на основі якого розраховувався бюджет. Зараз це курс — 30.
При 30-ти розраховувався бюджет. Це був прогнозний курс, він був розрахований у березні, а ви розумієте, що в березні була турбулентність на валютному ринку.
Потенційно ми б хотіли, щоб був курс такий, який ми заклали в бюджет. З цим знову-таки є дискусія з Нацбанком. І думаю, у нас є взаєморозуміння з цього
питання."
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:42
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:54
matroSkin
Спасибо. Почитал.
Самое страшное, что увидел - наглый кидок НВ с публикацией в открытом доступе текста, за который хотели денег
В приведенной цитате я вижу признание ошибки в планировании и признание того, что при верном прогнозе работать было бы легче. А еще вижу понимание того, что курс не должен устанавливаться искусственно. Да и на эмиссии сильно не настаивает. Там идет дискуссия по учетной ставке.
Не будучи сторонником крепкой гривны, я особого оптимизма по поводу курса не испытываю.
Единственное, что насторожило, мне показалось, что он не очень понимает проблемы, мешающие кредитованию.
Но все же сказал он это зря. Давно доказано, что точно выразить мысль словами невозможно. Вот теперь мы и пытаемся интерпретировать слова, исходя из собственных взглядов и склонности к панике
Додано: Чет 21 тра, 2020 23:59
с 5 до 5,4 подскок был...
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