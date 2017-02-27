Додано: Чет 21 тра, 2020 21:29

Казначеи рассказали, что большого спроса на доллар сегодня не наблюдалось. Нацбанк ничего не покупал, а Ситибанк взял порядка $30 млн. Было немного импорта, и достаточно много спекулятивных сделок.



Общий объем торгов на межбанке подрос со вчерашних $100 млн до $150 млн.



Рассказывали, что спрос на валюту стал подрастать в регионах, и в первую очередь за счет рынков, которые открылись после карантина. Более всего выделяли в этой связи одесский "Привоз", говорили, что китайцы там скупали американскую валюту под закупку импортного товара, которая оплачивается наличными. Но к вечеру оптовые цены все равно отошли вниз за межбанком - до 26,77-26,83 грн/$", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



После заявлений из правительства много ходило теоретических разговоров о девальвации гривны: министр экономики Игорь Петрашко сегодня критиковал НБУ за чрезвычайно крепкую гривну, которая мешает наполнению бюджета, а министр финансов Сергей Марченко открыто заявил, что ему для наполнения бюджета нужен курс 30 грн/$, и он в этом вопросе взаимодействует с Нацбанком.



Казначеи рассказали, что завтра финансисты не планируют активного увеличения своих валютных позиций (валютного запаса). Во-первых, в пятницу ждут узкого рынка из-за конца недели, а во-вторых - новая неделя начнется с выходного в США. 25 мая в Соединенных Штатах День Поминовения (Memorial Day), национальный день памяти. Потому американские банки работать не будут, и украинские компании также доллары перечислить не смогут, так что и значительного спроса на них быть не должно.



Рынок могут раскачать со вторника, тогда могут начаться новые валютные покупки и курсовая игра. Следующая неделя примечательна крупными выплатами Минфином процентов (купонов) по гривневым гособлигациям. Они будут происходить каждый и общая сумма окажется весьма внушительной - 3,2 млрд грн:



25 мая - 314 млн грн;

26 мая - 261 млн грн;

27 мая - 1,6 млрд грн;

28 мая - 506 млн грн;

29 мая - 251 млн грн;

30 мая - 246 млн грн.



Какая часть из выплаченных сумм будет перевложена в новые ОВГЗ, а какую будут конвертировать в доллар и выводить из Украины - еще неясно. Минфин даже не сделал заявления о планах по количеству новых выпусков гособлигаций на ближайший вторник, 26 мая.



Пока финансисты прогнозируют сохранение нового курсового диапазона. Ждут завтра межбанковских торгов в рамках 26,70-26,80 грн/$.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.