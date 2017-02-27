Сибарит написав:matroSkin Спасибо. Почитал. Самое страшное, что увидел - наглый кидок НВ с публикацией в открытом доступе текста, за который хотели денег
В приведенной цитате я вижу признание ошибки в планировании и признание того, что при верном прогнозе работать было бы легче. А еще вижу понимание того, что курс не должен устанавливаться искусственно. Да и на эмиссии сильно не настаивает. Там идет дискуссия по учетной ставке. Не будучи сторонником крепкой гривны, я особого оптимизма по поводу курса не испытываю. Единственное, что насторожило, мне показалось, что он не очень понимает проблемы, мешающие кредитованию.
Но все же сказал он это зря. Давно доказано, что точно выразить мысль словами невозможно. Вот теперь мы и пытаемся интерпретировать слова, исходя из собственных взглядов и склонности к панике
Вы храните в долларах ? Вам гривна не нужна ? предатель?
НБУ даёт эмиссию сам себе , это значит курс и ставкам не имеет смысла . Ставку можно считать 0% , если он даёт сам себе.
если будет 25. Можно няше отдать разницу
второе видео советую
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Украина и МВФ согласовали текст новой программы Stand By в размере $ 5 миллиардов "21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда. Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что представители фонда и украинская власть достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by. По ее словам, указанные средства направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета"(С). https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... ss-covid19