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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5484548554865487

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 341
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
31
27.01-27.5
14%
48
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:19

  Сибарит написав:matroSkin
Спасибо. Почитал.
Самое страшное, что увидел - наглый кидок НВ с публикацией в открытом доступе текста, за который хотели денег :)

В приведенной цитате я вижу признание ошибки в планировании и признание того, что при верном прогнозе работать было бы легче. А еще вижу понимание того, что курс не должен устанавливаться искусственно. Да и на эмиссии сильно не настаивает. Там идет дискуссия по учетной ставке.
Не будучи сторонником крепкой гривны, я особого оптимизма по поводу курса не испытываю.
Единственное, что насторожило, мне показалось, что он не очень понимает проблемы, мешающие кредитованию.

Но все же сказал он это зря. Давно доказано, что точно выразить мысль словами невозможно. Вот теперь мы и пытаемся интерпретировать слова, исходя из собственных взглядов и склонности к панике :)


Вы храните в долларах ? Вам гривна не нужна ? предатель? :lol:

НБУ даёт эмиссию сам себе , это значит курс и ставкам не имеет смысла . Ставку можно считать 0% , если он даёт сам себе.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 04:39

Украина и МВФ согласовали текст новой программы Stand By в размере $ 5 миллиардов
"21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.
Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что представители фонда и украинская власть достигли соглашения о новой 18-месячной резервной программе Stand by.
По ее словам, указанные средства направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета"(С).
https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... ss-covid19
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 07:09

  75stasstas75 написав:Tatkaumnihka
Вряд ли, при ревальвации поступлений станет еще меньше, итак ситуация хреновая, куда еще меньше, так что только девал.

уже б давно был девал если б нашлись покупатели на доллар па 30
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:04

vitaliian
тоже самое я слышал когда было па 8, потом па 16, потом па 24, именно так и говорили все.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:55

В апреле этого года на фоне карантина объем оборота розничной торговли в Украине уменьшился на 23% по сравнению с мартом.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:08

  vovamuha007 написав:Украина и МВФ согласовали текст новой программы Stand By в размере $ 5 миллиардов
21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.


Обсуждается три транша в течение 18 месяцев на общую сумму 5 млрд.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:09

Ранок. Вікно. Збереглися курси вчорашнього вечора 26,65 / 26,85

п.с. а на міняйлі переважає пропозиція :) (що до руху на південь)
Востаннє редагувалось vovakwasov в П'ят 22 тра, 2020 09:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:26

  freeze написав:
  vovamuha007 написав:Украина и МВФ согласовали текст новой программы Stand By в размере $ 5 миллиардов
21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда.


Обсуждается три транша в течение 18 месяцев на общую сумму 5 млрд.

Чисто чтоб не дефолтнулись :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 5484548554865487
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